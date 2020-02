Mujer le corta el miembro viril a su esposo tras una discusión

Un sujeto de 50 años, identificado como José Luis Salazar Hernández, permanece internado en la Clínica Santa María en el municipio de Sincelejo del departamento de Sucre, Colombia luego de que su esposa le haya cortado el pene.

La agresora de 45 años, Jeanette Ramos Rada, usó un cuchillo para atacar a la víctima, debido a una discusión que tuvieron. Sin embargo tras de rebanar el miembro viril del hombre, la dama intentó suicidarse al ingerir una sustancia tóxica, por lo que fue trasladada a un centro de salud para que los médicos puedan salvarle la vida.

No obstante, según informó El Universal, el agraviado se encuentra recuperando del ataque. Incluso, los agentes policiales señalaron que Salazar Hernández aún no ha presentado un cargo en contra de su esposa. El afectado indicó que no lo hizo, porque ella sufre de depresión.

Cabe recalcar que, según un informe emitido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entre enero y agosto del 2018, hubo 12 409 denuncias de violencia intrafamiliar en Colombia, donde las víctimas fueron hombres.

Incluso, la entidad señaló que Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca fueron los departamentos de Colombia, donde se registró más agresiones contra personas del sexo masculino.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses también indicó que la violencia a niños y adolescentes aumentó de 3252, en el 2017, a 3490 en el 2018, mientras que la violencia a los adultos mayores subió de 588 a 629.

Asimismo, durante el 2018, recalcaron que mayo fue el mes donde más hombres se agredieron con 1643. En segundo lugar estuvo abril con 1628 y marzo con 1617.