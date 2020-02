A finales de marzo de 2019, la noticia del reencuentro de Ceferino Rotili con sus hijas había dado la vuelta al mundo.

Diferentes portales, entre ellos La República, contaban los detalles de una dura y conmovedora historia que comenzó en Argentina con una falsa denuncia por violación, siguió en Chile con un escape de película, y regresó al país del tango para escribir su verso final.

“Un suplicio de 18 años”, es así como califica Rotili todo este tiempo en la clandestinidad, huyendo de todo, incluso de la posibilidad de poder volver a ver a sus hijas, aquellas niñas que adoraba, pero que la justicia determinó que habían sido abusadas por él.

La verdad se abrió paso públicamente con un trino de Twitter. Su hija Mariana, entonces con 23 años, se atrevió a escribir en la red social una profunda confesión que liberaba a su padre, ya no de una prisión, pues el delito había prescrito pocos meses atrás, sino de una carga emocional y moral aún más pesada.

“Yo tenía 6 años, mi mamá entonces denunció a mi papá porque supuestamente había abusado de mi hermana y de mí. Al principio quiso caratular la causa como violación, pero no teníamos signos médicos de tal posibilidad. Entonces la causa fue caratulada como abuso simple. Nunca hicimos una cámara Gesell, que no era obligatoria en aquel momento, sino que se basó en los informes de las psicólogas privadas”, afirmó.

La historia de la joven consignaba que ella había tenido acceso a la denuncia que su madre había hecho a Ceferino. Allí se decía que este se aprovechaba de las niñas cuando su pareja no estaba, luego las llevaba a su cuarto para que hagan atrocidades que, juran, su padre nunca cometió.

Sin embargo, la joven no miente cuando dice que la Justicia argentina nunca fue rigurosa en el caso y lo condenó a huir sin poder demostrar durante 18 años que era inocente a través de un proceso más justo.

Luego de un año de hacerse conocida su historia y con un libro que relata todos los detalles de esta misma, La República conversó con Ceferino Rotili vía Skype.

El hombre cuenta que sigue sin poder caminar tranquilo, como cuando era perseguido por la justicia, solo que esta vez quienes lo detienen son personas que conocen su relato de vida o están atravesando por un cuadro similar que lo único que buscan de él es un consejo y una palabra de aliento. Lo da con todo cariño, afirma.

“Mis hijas empezaron a querer buscar a su papá porque se daban cuenta que lo que le habían dicho de chiquitas era una mentira. Cuando ellas se presentaron ante un juez tenían ya casi 12 y 9 años. Mi defensa quería que se haga la cámara Gesell, pero la madre no lo quería, por lo que mis niñas terminaron llorando ante un tribunal ya que no pudieron declarar. Lo que sí le hicieron es escribir una carta manuscrita y dictada con terminología legal que a su edad no sabía de qué trataba”, cuenta Rotili, desde su natal Bahía Blanca, en Argentina.

Al saber que lo iban a condenar por un delito que no había cometido, pero del que querían verlo culpable como sea, decidió escapar a Chile.

Sobre él pesaba una alerta amarilla de Interpol por muchos años. Sobrevivió escapando de la búsqueda de las autoridades. Nunca se quiso acercar a una, porque sabía que lo atraparían y lo llevarían a cumplir una condena que él juraba era injusta.

Así pasó muchos años cuando decidió regresar, faltaba poco tiempo para que el delito prescriba y su familia necesitaba verlo. Es por ello que deja el exilio y cruza la frontera para llegar a Argentina nuevamente.

Fueron sus mismas hijas las que hicieron todo para encontrarlo. ¿Cómo? la historia completa está en su libro “Abuso a la vida”.

En esta obra Ceferino cuenta los detalles del inicio de la relación con su expareja y el daño que le hizo esta a su vida y la vida de sus hijas. En varias ocasiones las menores fueron agredidas físicamente por su madre.

Para el padre, el que la justicia no haya tomado en cuenta la presunción de su inocencia y no haya llevado un proceso justo es como si lo hubiera “condenado para las estadísticas”.

“Las denuncias falsas son una industria”, comenta. Pero destaca que eso le da la fuerza para ir llevando su historia a diferentes partes de su país y pronto en otras naciones en donde constantemente personas que atraviesan su misma situación le escriben “perseguidos” por una justicia hoy más que nunca tiene los ojos tapados y mucho peso en las piernas.