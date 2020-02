¿Quién es Ricardo O’Farril? El comediante criticado en redes por contar un chiste pedófilo

Soltar un chiste pedófilo en media de una presentación le está pasando factura al comediante mexicano Ricardo O’Farrill, quien viene siendo duramente criticado por su accionar, pues generó gran indignación a miles de usuarios en redes sociales.

Considerado como el primer standupero en México, ya que alcanzó la fama por su comicidad ácida que lo llevó a participar pantalla chica para Tv Azteca y Netflix con diversos contenidos.

Aquí les dejo el video de su ÍDOLO para que sigan diciendo que estoy drogada, PINCHES PEDOFILOS, sale bye! pic.twitter.com/bYK3EZQglk — Aurora (@perrasubversiva) February 19, 2020

Desde la mañana del pasado 22 de febrero, el youtuber Ricardo O’Farrill se volvió tendencia, pues fue difundido un video donde aparece haciendo una rutina cómica hablando sobre actos de violencia sexual contra niños.

Poco después se creó el hashtag #RichieOfarrilPedófilo, donde decenas de usuarios en redes sociales se lanzaron contra el comediante acusándolo por el desafortunado chiste.

Y es que, en Twitter, cientos de internautas, calificaron a ‘Richi’ de pedófilo pues en una de sus rutinas hizo un chiste en el que contó cómo se había excitado al ver a un pequeño.

“Estaba viendo al niño, estaba viendo al niño brincar, y cada vez que brincaba se le marcaba esta parte. (Señala su entrepierna) Me fijé en eso y se me empezó a parar durí…. ¡No, no es cierto!”, expresó durante su presentación.

El público presente solo atino reírse de manera forzosa, después remató su chiste diciendo que le tenía mucho respeto al menor porque “hizo que me viniera riquísimo”.

¿Quién es Ricardo O’Farrill?

El joven cómico salto a la fama en el 2011 en redes sociales, donde se consolidó gracias a sus contenidos en Vine, plataforma que le permitió burlarse de situaciones cotidianas y hasta de su familia.

PUEDES VER Pareja de ambulantes son captados compartiendo emotivo momento junto a su pequeño [VIDEO]

Con el incremento de su popularidad lo llevó a integrarse a las filas del Ajusco, además de compartir créditos en Comedy Central Presenta con otros standuperos que ahora son muy reconocidos, como Sofía Niño de Rivera y Mau Nieto, quien esta semana también fue atacado por sus chistes machistas.