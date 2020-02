Las redes sociales se crisparon luego de que Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública (SFP), propuso a las mujeres que el paro organizado para el 9 de marzo en México sea mejor para los hombres, y así no tentarse de “lavar platos y arreglar ropa” en casa.

A través de una publicación en Twitter, la titular de SFP desató la indignación de cientos de usuarios al sugerir lo siguiente:

“Para sacudir al país este #9marzo en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras. Mejor un #parodehombres. Que ellos se queden en casa y no twittee, no acosen, no insulten y nos dejen en paz”.

Paro nacional 9 de marzo: #UnDíaSinMujeres

Estas declaraciones surgen a raíz de que, el pasado miércoles, distintos grupos feministas convocaran una huelga nacional para el próximo 9 de marzo, como protesta ante los recientes feminicidios que han estremecido el país azteca.

El movimiento se ha denominado #UnDíaSinMujeres y ha congregado universidades públicas y privadas, gobernadores de distintas localidades, como la misma Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien declaró que no habrá sanciones laborales para las participantes.

El lema de este evento, versado en su afiche oficial, versa: “Paro Nacional. Ni una mujer en las calles. Ni una mujer en los trabajos. Ni una niña en las escuelas. Ni una joven en las universidades. Ni una mujer comprando”. Y finaliza: “¡El nueve ninguna se mueve!".

Un día sin nosotras

Ola de feminicidios en México

La convocatoria de Paro Nacional es la consumación de una ola de indignación ante los recientes y cruentos casos de mujeres asesinadas en el país azteca.

Primero, la muerte de Ingrid Escamilla a manos de su pareja, quien la desolló y a quien la prensa mexicana trató con morbo al publicar las imágenes de su cadáver. O la historia de Fátima Cecilia, la menor de 7 años que fue secuestrada y posteriormente asesinada por una pareja en Tláhuac.

Ambos casos son la trágica muestra de la crisis feminicida que padece México, país tan asolado por la violencia machista que la lista aumenta a un ritmo de 10 mujeres asesinadas por día.