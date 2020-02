Los 14 nombres más extraños y prohibidos del mundo, según The Huffington Post

El periódico de Estados Unidos, The Huffington Post, publicó una lista de los nombres más insólitos, los que han sido prohibidos en algunas partes del mundo.

A pesar que la medida de denegar la potestad de los padres de asignar el nombre a sus hijos es polémica, varios gobiernos han tomado esa decisión con la intención de que el menor no sea víctima de burlas.

El citado medio recopiló 14 nombres extraños con los que alguna vez bautizaron a un menor y están censurados.

1. Robocop

Basado en la película dirigida por Paul Verhoeven, que se estrenó el 17 de julio de 1987, y que se convirtió en una obra de culto en la historia del cine. En este caso, México prohibió que este nombre sea utilizado, debido a que una ley en estado de Sonora indicó que era considerado como “despectivo, peyorativo, discriminatoria o carente de significado”.

2. Prince William

Una pareja de Francia intentó ponerle ese nombre a un niño, pero la justicia de dicho país no se los permitió y argumentaron que, si lo llamaban como al hijo de la nieta de la reina Isabel II de Reino Unido, “sería toda una vida de burla para la víctima”.

3. Mini Cooper

Como para no creerlo. La misma pareja francesa también intentó nombrar a su hijo como Mini Cooper, pero no se lo permitieron.

4. Osama Bin Laden

En Alemania, y tras el nacimiento de un bebé, unos padres quisieron ponerle el nombre del fallecido líder de Al Qaeda.

5. Lucifer

En la religión católica, es catalogado como el ángel caído que se convirtió en Satanás, y por obvias razones, Alemania prohibió este nombre a una pareja en el 2017.

6. Nutella

La famosa marca de crema de chocolate también fue inspirada por una pareja, pero un magistrado de Francia indicó que, si nombran a su hija de esa manera, “puede llevar a pensamientos despectivos”.

7. Facebook

Hasta antes del 2014, en la ciudad de Sonora (Estados Unidos), se prohibió el nombre de la red social creada por Mark Zuckerberg.

8. Ikea

Nombrar a los niños como la marca multinacional de Suecia no está permitido en mencionado país, pero en Estados Unidos sí, a tal punto que 81 niños han sido bautizados de esa manera.

9. Talula Does the Hula From Hawaii

Este extenso nombre fue posible, gracias a que una pareja de Nueva Zelanda pudo registrar de esa manera a su hija. En español, significa: “Talula hace el hula desde Hawái”. Pero, después de nueve años les ordenaron que lo cambie.

10. Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116

Una pareja sueca no pudo convencer al tribunal para nombrar a su hijo de esta manera. El hecho sucedió en Halmstad.

11. Cianuro

Una mujer de Gales decidió llamarla como el veneno a su hija, pero corrió la misma suerte que las anteriores opciones: no se lo permitieron.

12. Anal

Los funcionarios de Nueva Zelanda señalaron: “Podría ofender a una persona razonable”; por lo que fue prohibido en el país ubicado en Oceanía.

13. Jihad

Traducido como “guerra justificada” y asociado a la religión islámica, el tribunal francés no les permitió a los padres nombrar así a su hijo.

14. Chow Tow

Traducido del cantonés al español, significa “cabeza olorosa”. En Malasia, decidieron prohibirlo en el 2006.