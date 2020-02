Un hombre de 62 años, identificado como George Hood, logró un récord que será difícil de superar, ya que pudo mantenerse en plancha abdominal por ocho horas, 15 minutos y 15 segundos en un torneo de Estados Unidos.

El sujeto, que fue agente especial de la Administración para el Control de Drogas y exmilitar del cuerpo de infantería de marina, rompió el récord mundial en un gimnasio de la ciudad de Chicago, Illinois.

Luego de este hito histórico, Hood señaló: “A menudo me imagino a mí mismo como un árbol cuando estoy en esa plataforma, porque toda la energía que exudo viene de la tierra. Como un árbol, tengo raíces y esas van al fondo, y cuando lo hacen, estoy listo para resistir cualquier tormenta que aparezca en mi plataforma. Estoy listo para permanecer en mi posición sin dudarlo”.

El hombre también recalcó que no es un atleta remunerado y afirmó que se esfuerza para “crear conciencia”. “He visto a bastantes militares y a compañeros de la policía a los que no les ha ido tan bien. Quiero romper el estigma de que no pueden buscar ayuda mental”, puntualizó.

Cabe recalcar que el anterior récord de mantenerse más tiempo en una plancha abdominal lo tenía el ciudadano chino, Mao Weidong, cuando duró 8 horas y un minuto.

Asimismo, Hood anunció su retiro luego de acabar con la plancha abdominal e indicó que el dinero recaudado durante el evento será donado a una organización que se encarga de tratar a personas que tienen problemas de salud mental.