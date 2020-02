Caso Fátima: conoce a Irma Reyes, la mujer que entregó a los feminicidas de la niña asesinada [VIDEO]

‘Doña Irma’ es el apodo de Irma Reyes, la tía que entregó a su sobrino Mario Alberto Reyes y a su pareja Giovana Gladis Cruz por ser los presuntos autores del feminicidio de la niña Fátima. Ella no se arrepiente de haber alojado a su familiar, pero sí se avergüenza de ser pariente de un posible asesino.

Ella cuenta que desconocía que su sobrino era perseguido por la policía por haber secuestrado, asesinado y dejado en una bolsa a Fátima, la menor de 7 años que fue encontrada muerta en Tlahuác. No obstante, a pesar de que Mario era casi un extraño para ella, no dudó en ayudarlo.

La tía del presunto feminicida señaló que Mario se presentó como hijo de su hermano Pedro. “Tía, soy Mario, el hijo de ‘Pepe’”, le dijo el hombre a ‘doña Irma’ cuando apareció en su casa ubicada en la colonia La Palma (Estado de México). Ella le respondió: “Hijo, soy tu tía Irma, ¿te acuerdas?”.

Irma Reyes recuerda que su sobrino llegó con Giovana Cruz y sus 3 hijos y notaba que estaban atravesando un difícil momento. Por ello, no pudo decir que “no” cuando Mario le pidió quedarse en su casa.

En un inicio, ‘doña Irma’ se sintió confundida, pero luego se acordó la triste muerte de su hermano Pepe: se había suicidado colgado de un árbol en la misma casa donde vivía. Por esa razón, le brindó ayuda a su sobrino, pues lo vio como un niño que tuvo que soportar una aplastante tristeza por el fallecimiento de su padre.

“Mi hermano, el papá de Mario, se suicidó hace 22 o 24 años, yo dejé de ver a Mario cuando tenía 3 o 4 años”, declara Irma al medio local Milenio. Sin embargo, ella no contaba con que su sobrino tenía una mentira ensayada a la perfección.

Esta fue la ficha de búsqueda que vio Irma Reyes en la televisión, detalle que le sirvió para identificar que se trataba de la esposa de su sobrino. (Foto: FGJ)

Mario Reyes, el sospechoso principal del feminicidio de Fátima, le dijo a su tía que quería vivir en un lugar donde se respirara paz porque hace poco se había quedado sin trabajo en Ciudad de México, problema que resolvería lo más pronto posible.

‘Doña Irma’ señala que su sobrino desde el inicio quería estar aislado. “Me dio un abrazo y me dijo que eran sus hijos y su mujer (en referencia a Giovana). Me preguntó por cuartos en renta y le dije que se quedaran conmigo en la casa, pero me contestó que querían estar solos para no causar problemas a la familia”, asegura.

Irma Reyes señaló que hubiera entregado al presunto asesino, aunque se tratase de su propio hijo. (Foto: Yahoo)

No obstante, Irma Reyes no vive sola. Ella vive acompañada de una mujer, su pareja. Ambas decidieron darle hospedaje y comida a Mario. Teniendo en cuenta que ellas ocupan poco espacio, el presunto asesino se quedó con una edificación sin ventanas ni puertas dentro del mismo terreno.

Los días 16, 17 y 18 de febrero no los vio para nada. La mañana del miércoles 19, tuvieron un pequeño intercambio de palabras con gritos a la distancia: “Oye, hijo, ¿ya conseguiste trabajo?, acuérdate que esta casa no es mía”, dijo Irma. A lo que su sobrino respondió: “Sí tía, andamos en eso”.

La situación se volvió sospechosa cuando uno de los niños dijo que Mario no lo dejaba ver televisión. ‘Doña Irma’ se quedó pensativa hasta que vio en un noticiero la foto de su sobrino y su pareja. Fue así como se enteró del trágico caso de Fátima.

En redes sociales, 'doña Irma' se hizo famosa luego de entregar a su sobrino Mario Reyes y rechazar la recompensa de 2 millones de pesos ofrecidos por la Fiscalía General de Justicia. (Foto: Youtube)

La empatía con el Caso Fátima está relacionado con un doloroso momento en la vida de Irma Reyes, pues ella es víctima de una violación. Por ese motivo, decidió que ese feminicidio podía quedar impune. Hoy en día, ella es famosa por rechazar la recompensa de 2 millones de pesos de la Fiscalía General de Justicia de México y por su honesta labor para ejercer justicia.