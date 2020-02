La madre de una adolescente de 15 años es investigada por las autoridades de Virginia, Estados Unidos, luego de que supuestamente traficara sexualmente a su hija con un rico propietario de yates.

La mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva para proteger la identidad de la menor, la ofreció a William Hooper, de 53 años, quien le pagó una suma de dinero a cambio de que posara desnuda para tomarle algunas fotografías y tuviera relaciones sexuales con él.

PUEDES VER: Captan a hombre enviando mensajes a su pareja sobre cómo abusar de dos niños

El hecho sucedió entre abril y junio del 2019, cuando la adolescente denunció el hecho ante las autoridades. De inmediato, se inició una investigación y se conoció que Hooper contrató a la joven para trabajos de limpieza de su bote. No obstante, también habría ofrecido el dinero a la madre para los actos ilícitos.

La mujer enfrenta actualmente cargos federales por el delito de tráfico sexual infantil y se encuentra detenida. Mientras que el sujeto permanece arrestado por tráfico de personas, solicitud de prostitución de menores de 16 años, sodomía forzada, fabricación de pornografía infantil, uso de sistemas de comunicaciones para facilitar delitos que involucran a niños, según reveló la Oficina del Sheriff del condado de Mathews a Fox 8.

En una audiencia realizada el último miércoles, Hopper volvió a negar los cargos y su abogado Conrad Bareford alegó que su defendido “es inocente y no ha hecho absolutamente nada. No he visto ninguna evidencia de que el señor Hooper haya cometido ningún delito”.

Bareford le dijo a la corte que su patrocinado estaba desesperado por limpiar su nombre y la tensión le provocó un ataque al corazón mientras estaba en la cárcel a la espera de su juicio.

Hopper ha sido sometido a una cirugía de bypass cuádruple, informó el abogado a WTKR. El hombre de Virginia permanece en la cárcel sin derecho a fianza.