El incremento de feminicidios ha provocado que diversas organizaciones de México hayan planificado realizar un paro nacional el 9 de marzo próximo bajo el lema “Un día sin Nosotras”. Sin embargo, muchas de las posibles participantes tienen que trabajar, por lo que ausentarse sin tener un motivo justificado es una falta según la ley laboral.

Ante ello, una de las sugerencias es pedir permiso con anterioridad para el 9 de marzo. Toda trabajadora que desee participar en el paro nacional de mujeres debe hablar con su jefe inmediato para explicarle que desea participar en la manifestación en contra de la violencia contra la mujer.

Según la Ley Federal de Trabajo, la empresa o institución no puede despedir a la empleada si falta el 9 de marzo y no ha excedido el número de 3 faltas injustificadas permitidas por la ley. Sin embargo, la ley ampara que se descuente la jornada laboral en la que una colaboradora no asiste a trabajar.

¿Cómo participar en el paro sin tener problemas laborales?

En una entrevista con El Economista, la especialista en temas laborales, Alix Trimmer, señaló algunas medidas para evitar ser sancionada por la empresa o institución en la que se trabaja.

La propuesta viene siendo difundida por las redes sociales. (Foto: Twitter)

- Avisar al empleador sobre la ausencia el día 9 de marzo y explicar la razón de la falta. Buscar el consentimiento de parte de la persona a cargo.

- Realizar con anterioridad el trabajo correspondiente al día del paro nacional de mujeres.

- Encargar a un compañero de trabajo las labores que le corresponden a la trabajadora, siempre y cuando haya consentimiento del jefe inmediato.

- Cubrir las horas no laboradas algún otro día de la semana para compensar el tiempo de ausencia y evitar el descuento económico que implicaría.

De darse el caso de que ocurra un despido por faltar el paro nacional del 9 de marzo sin cumplir los requerimiento de ley, la trabajadora puede demandar o llegar a un acuerdo económico con la empresa y recibir una liquidación.

¿Cómo participar en el paro nacional si no puedo dejar el trabajo?

De acuerdo con la página de Facebook del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, hay varias opciones de protesta para las mujeres que no puedan participara en el paro del 9 de marzo.

- Ponte de acuerdo con tus compañeras de trabajo o escuela para portar una prenda en señal de protesta.

- Acuerda con tus compañeras una hora y lugar para realizar un acto simbólico en apoyo al evento.

Un día sin nosotras

- Promueve el significado del porqué se realiza el paro nacional de mujeres e informa para crear una sociedad más consciente y empática.

- Comparte en redes sociales las razones que no te permiten hacer el paro con el hashtag #SiNoParoEsPorque.

Finalmente, Alix Trimmer señaló que “si alguien decide no formar parte del paro nacional de mujeres, esa decisión también se debe respetar. Al final, lo que buscamos quienes nos decimos feministas es precisamente la libertad de las mujeres”, destacó la especialista.