En México, una mujer afectada por la muerte de su hija, que fue arrojada desde una ventana de un edificio, exigió justicia. La madre, identificada como Yesenia Zamudio, manifestó en un video publicado por el canal de YouTube, Combatimos la tiranía que tenía derecho a expresar su indignación de la forma que le pareciera.

“Tengo todo el derecho a quemar y romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque lo estoy haciendo por mi hija. La que quiera romper que rompa, y la que quiera quemar que queme, y la que no, que no nos estorbe”, dijo. La mujer también señaló: “No es posible que cuiden más una pared que a nuestras hijas. Les debería dar vergüenza”.

Las declaraciones de Zamudio tuvieron más de 1,2 millones de reproducciones y se captaron el pasado 15 de febrero en las manifestaciones que se dieron por el feminicidio de Ingrid Escamilla, que fue descuartizada por su pareja en su vivienda.

Cabe señalar que la hija de Yesenia Zamudio, María de Jesús, falleció hace cuatro años tras ser arrojada desde un edificio, después de que se negó a tener una relación con su profesor del Instituto Politécnico Nacional.

Incluso, la antigua Procuraduría de Justicia de Ciudad de México calificó la muerte de la hija de Yesenia como un asesinato. No obstante, en setiembre del año pasado reclasificaron el crimen como feminicidio y la familia de la agraviada sigue esperando que detengan a los involucrados.

Según un informe emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México una mujer es asesinada cada dos horas y media. Incluso, en la primera mitad del 2019, se registraron 448 feminicidios.