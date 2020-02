Bebé desapareció en diciembre, pero su familia tardó siete semanas en denunciarlo

En una interminable búsqueda por el hallazgo de una bebé de 15 meses viene enfrentando la Policía de Tennessee, en Estados Unidos, luego que su pérdida sea reportada en estos días, más de siete semanas después del hecho.

Evelyn Mae Boswell desapareció el 26 de diciembre de 2019; sin embargo, no alarmaron sobre el suceso hasta el martes 18 de febrero, informó la Oficina de Investigaciones de Tennesse (TBI). Su madre, Megan Boswell, es la principal sospechosa.

“Evelyn fue vista por última vez vistiendo un chándal rosa, zapatos rosas y un lazo rosa”, escribió la Oficina de Investigaciones de Tennessee en su cuenta de Twitter, en la que compartió, varias fotos de la bebé.

Según el parte policial, la pequeña Evelyn mide 60,96 cm de alto (2 pies) y pesa 12,7 kilogramo (28 libras). Tiene cabello rubio y ojos azules. La policía de Estados Unidos está guardando reserva de por qué la niña fue reportada como desaparecida tanto tiempo después.

Sin embargo, medios locales señalaron que la madre de la menor, una joven estudiante llamada Megan “Maggie” Boswell, es pieza clave en la investigación.

“La madre de la niña, Megan ‘Maggie’ Boswell, ha estado involucrada en la investigación junto con el padre, Ethan Perry, que está en servicio militar, estacionado en Luisiana”, dijo la oficina en un comunicado enviado por correo electrónico Insider.

Los agentes de Estados Unidos investigan a Boswell y analizan sus redes sociales, donde el 6 de septiembre, detalló los desafíos de su vida y el “amor incondicional” hacía Evelyn.

“No soy la mejor madre del mundo, pero me esfuerzo tanto por esta pequeña belleza”, escribió, y agregó: “Pueden decir lo que quieran sobre que soy una madre joven, pero te prometo que mi vida es mucho mejor con este ángel. Mi vida no se arruinó cuando la tuve, ella me dio un propósito y una razón para despertarme todos los días y mejorarme. ¡No hay amor como amor de tu hijo!”, finalizó.