Los responsables de uno de los feminicidios que ha conmocionado a México ya se encuentran tras las rejas. Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera aguardan la imputación de la fiscalía por los delitos cometidos en contra de Fátima

Las autoridades trasladaron a los presuntos feminicidas de Fátima a reclusorios de la capital mexicana. Mario Alberto fue ingresado al Reclusorio Oriente, mientras que Gladis Giovana hizo lo propio en el penal de Santa Martha Acatitla.

Irma Reyes Castañeda, tía de uno de los presuntos homicidas, reveló detalles del crimen (Foto: Captura).

En una conferencia de prensa que se llevó a cabo el último 19 de febrero, el vocero de la Fiscalía General de Justicia Ulises Lara expresó que ambos enfrentan una condena que puede ir desde los 80 hasta los 140 años de cárcel.

La captura de los feminicidas de Fátima

Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera se encontraban en su domicilio en Ciudad de México cuando fueron denunciados por la tía del hombre que también vivía con ellos.

Luego de ver las fotografías de los sospechosos del feminicidio de Fátima, los familiares del sujeto no tuvieron dudas de que se trataba de la pareja. Así, pidieron ayuda a las autoridades y reportaron a Gladis Giovana y Mario Alberto a las autoridades.

“Primero la vi a ella y me entró la duda, le dije ella es la de allá abajo, pero todavía no lo tomé tan enserio, pero ya cuando los vi a los dos, enseguida bajé y los encaré y fue cuando ellos lo reconocieron y aquí arriba me confesaron todo lo que había pasado”, confesó Irma Reyes Castañeda.

Intento de huida de los responsables del feminicidio de Fátima

Durante el arresto, Mario Alberto Reyes Nájera intentó huir del lugar sin éxito. Además, de acuerdo a medios locales, el sujeto quiso sobornar a los policías para que lo dejaran marcharse.