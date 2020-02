Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, se había sumado a la protesta nacional de mujeres llamada “Un día sin mujeres” este jueves por la tarde. Fue a través de su Instagram que la escritora llamó a las mujeres a participar en esta manifestación en contra de los recientes feminicidios. Sin embargo, en cuestión de horas se retractó.

En la mencionada red social, Beatriz Gutiérrez publicó un cartel del paro nacional convocado para el 9 de marzo, en el que decía “¿no nos cuidan?, ¿les da igual si existimos o no? Pues miren como sería ¡si no existiéramos más! No niñas a las escuelas, no maestras, no mujeres en la calle, no vayas a tu trabajo, no vayas al super, no salgas ni a la esquina”.

Sin embargo, luego de unas horas, la esposa de AMLO compartió otra imagen de otro movimiento alterno que estaba en contra del paro nacional de mujeres bajo la frase “El nueve me mueve: No al Paro Nacional".

La publicación iba acompañada de la frase “#UnDíaMásConNosotras está mejor”, Ante ello, los usuarios de las redes sociales la criticaron por seguir a la convocatoria que explícitamente apoyaba a su esposo. Tanto en una como en otra postura fue reprendida por quienes no simpatizaban con las causas.

Al respecto, varias mujeres criticaron lo que parece ser un cambio de postura por intereses políticos. Por ejemplo, Maca Carriedo comentó: “No se trata de AMLO... de hecho desde que se convirtió en presidente debería de haber dejado de tratarse de López Obrador”.

La iniciativa que es promovida por simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador rechazan el paro nacional del 9 de marzo y piden a los ciudadanos (hombres y mujeres) utilizar un pañuelo blanco para erradicar la violencia en el país, sin especificar si es violencia contra la mujeres o en general.

“Un día sin Nosotras”: Paro nacional de mujeres en México

Ante el incremento de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, diversas organizaciones de México han planificado realizar un paro nacional para el próximo 9 de marzo. Esta manifestación se enmarca en los recientes casos de feminicidios de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima.