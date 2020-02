“Apenas vi los videos me salió un grito de dolor, pero no desde la garganta sino de las entrañas”, confesó Daniela, madre de la niña de 12 años que grabó a su tío, Leandro Martínez, de 43 años, mientras la abusaba sexualmente en casa de Morón, Argentina.

La madre llora de rabia al pensar que su hija tuvo el coraje de tenderle una trampa a su tío para que todo el mundo se entere que la ultrajaba desde hace dos años. Ante las escalofriantes evidencias, el fiscal Pablo Masterrer le imputa al prófugo Leandro Martínez cuatro hechos y un pedido de captura en su contra por el delito de abuso sexual a una menor.

“Me emociono por la valentía que tuvo mi hija de hacer lo que hizo. Me acuerdo del momento en que hablé con ella después de ver los videos y te juro que me quedé en shock. No supe qué decirle a mi nena. Sentía bronca, impotencia, de todo. Fue un dolor inmenso porque el culpable era parte de nuestra familia. Mi hija entró en su casamiento tirando pétalos de rosa y él hizo esto”, comentó Daniela a Infobae.

La niña había acusado varias veces a su tío por abuso sexual sin que este recibiera ningún castigo, se las ingenió para ponerlo en evidencia. (Foto: Captura)

Daniela sufrió un ataque isquémico por el estrés que le provocó ver los videos donde se evidencia el abuso sexual que sufrió su pequeña. En un primer momento, ambos padres evitaron hacer público el caso para proteger a la menor, pero al ver que Martínez se mantiene prófugo hace casi un mes tomaron la radical decisión de difundirlo en Argentina.

“Estoy acá para hablar del tema por la valentía de mi hija”, sostiene: “Si ella tuvo el coraje para grabar cómo estaba siendo abusada yo tengo que hacer lo mismo de mi lado y denunciarlo para que todos sepan lo que está sucediendo. Martínez tiene los medios económicos como para estar fugado y, además, tiene muchas influencias en la zona de Morón”, contó.

Daniela y su abogado querellante, Juan Pablo Gallego. (Foto: Infobae)

La madre recordó cuando todo era felicidad en su familia, pero era una fachada porque su pequeña venía sufriendo abuso sexual de su propio tío. “Teníamos una relación muy cercana. Siempre fuimos una familia muy unida. Mi hija se quedó a dormir muchas veces en la casa de ellos. Éramos eso, una familia”, recordó.

Asimismo, la mujer hizo mea culpa por no actuar de inmediato cuando su hija le confesó lo que estaba sucediendo con su tío Leandro Martínez. “No teníamos los elementos suficientes para hacer una denuncia. Igualmente estábamos con los ojos bien abiertos y atentos a lo que pasaba”, finalizó.