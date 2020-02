Hombre bebe su orina todos los días y dice que “se siente mejor que nunca” [VIDEO]

Harry Matadeen, de 32 años, de Hampshire en Inglaterra, deja fermentar su orina hasta por un mes, luego bebé un vaso todos los días y lo que sobra se lo esparce por su piel todas las mañanas como si fuera una crema humectante.

El hombre asegura que la “orina es medicina gratuita y poderosa que puede curar todo tipo de enfermedades” y que lo ha convertido en alguien más saludable e inteligente. Ahora lo confunden con un joven de 20 años gracias a sus supuestas cualidades de antienvejecimiento.

Harry empezó a beber su propia orina desde hace cuatro años, después de leer un libro titulado “Your Own Perfect Medicine” de Martha Christy cuando estaba luchando contra la depresión, según Daily Mail.

“Comencé la terapia de orina fresca debido a que no me sentía físicamente saludable y [estaba] deprimido. Funcionó de maravilla para eliminar mi depresión solo [tomando] la orina fresca, pero la orina envejecida fue el siguiente nivel y el aumento de energía fue increíble”, comentó Harry.

Luego se enteró por Facebook que la orina fermentada tenía poderosos beneficios curativos. “Me obsesioné con eso y eso es insuficiente. Nunca me importó el sabor de mi propia orina fresca. La orina envejecida ciertamente no era el sabor más agradable al principio, pero realmente no me importó y me encantó”, aseguró.

El hombre de 32 años cambió su alimentación y ahora toma su propia dosis de orina fermentada al día y la completa diariamente con orina fresca. “Es un humectante de primer nivel y elimina las arrugas y tiene un 2% de urea, que es la sustancia que usan las mejores cremas de antienvejecimiento”, afirmó, sin citar ningún estudio científico.

Tras los excelentes resultados en su salud, Harry promueve la terapia de orina envejecida en las redes sociales, ya que resalta que la fermentación de este líquido es un medicamento gratuito y poderoso que puede curar todo tipo de enfermedades.

“En el futuro cercano, imagino que cada hogar en todo el mundo tendrá botellas de orina fermentadas, para la prevención diaria de enfermedades, un impulso de energía o para curar heridas y contusiones”, finalizó.