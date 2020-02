México: conoce todos los detalles sobre como acceder al Infonavit [VIDEO]

Sin duda alguna, el sueño de muchos mexicanos es la casa propia y puede convertirse en realidad. Una de las prestaciones en la que todo trabajador tiene derecho cuando está dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido como Infonavit.

¿Qué es el Infonavit?

Es una organización que vela por el cumplimiento del derecho a la vivienda tal como lo avala la constitución mexicana.

No obstante, dado el sistema de clasificación por puntos que ha empleado este sistema durante muchos años, son muchos los ciudadanos que tienen dudas acerca de su funcionamiento y que no saben si sus puntos de Infonavit son suficientes o no para poder solicitar y obtener alguno de los créditos que pone a nuestra disposición dicha organización.

¿Cuántos puntos tengo en el Infonavit?

Lo primero que debes calcular es cuántos ahorros tenemos, puesto que los puntos se basan en el dinero ahorrado. El primer paso es ingresar a la web de Infonavit: ‘Checa tus puntos’.

Hacer click “Mi cuenta Infonavit” donde aparecerá el saldo que tenemos y donde podremos consultar el estado de nuestra solicitud en el caso de que todavía no hayamos recibido ningún crédito.

¿Cómo puedo utilizar mis puntos Infonavit?

De forma general, estos puntos se pueden utilizar para compras, rentas, obras en el hogar o bien para pagar la hipoteca de nuestra vivienda dado que Infonavit tiene diferentes productos de crédito que podremos usar en función de nuestras necesidades y de nuestro presupuesto, el cual, como ya hemos mencionado, vendrá marcado por nuestro salario y nuestros ahorros.

¿Qué debemos hace para acceder a estos beneficios?

Cabe resaltar, que para acceder a los diferentes créditos debemos tener acumulado una serie de puntos que habremos obtenido en función de nuestra edad, de nuestro sueldo, del saldo acumulado en la subcuenta de vivienda de Afore del trabajador y de los meses que hayamos estado cotizando sin interrupciones.

¿Cuánto debes ganar para obtener los puntos que se requiere?

Un trabajador con un salario menor a 10.000 pesos tardaría entre dos y tres años en acumular el mínimo de puntos necesarios, 116, para acceder a estos créditos.

Además, los que reciben menos de 5.500 pesos y que por tanto sea poco probable que reúnan los puntos necesarios para solicitar un crédito o precalificar para el mismo tienen derecho a un subsidio del gobierno que oscila entre los 53.000 y los 68.000 pesos.

¿Qué significa la precalificación?

Para poder tener la precalificación, tenemos que tener en cuenta que es un proceso que va más allá de consultar sobre los puntos que tenemos acumulados.

En realidad, este proceso sirve para especificar la capacidad de pago del trabajador en referencia al crédito que se solicita, así como las características que puede tener ese crédito en función de los puntos del trabajador y del resto de cuestiones de las que ya hemos hablado.

Finalmente, la precalificación ayuda a evaluar si un trabajador es apto o no para un determinado crédito a la vez que nos sirve como parámetro para saber cuánto tardará el trabajador en pagar dicho crédito y qué gastos añadidos conllevará todo el proceso.