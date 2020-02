México se prepara para “un día sin mujeres” tras ola de feminicidios

En el marco por el Día Internacional de la Mujer, activistas mexicanas convocaron una marcha el 9 de marzo, denominada “Un día sin mujeres” o “Un día sin nosotras”, por la muerte de la pequeña Fátima Aldrighetti, niña de siete años de edad que desapareció cuando salía de la escuela y una semana después su cuerpo fue encontrado con signos de tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa plástica.

“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en las escuelas, ni una mujer en los trabajos”, es el llamado de distintos grupos.

La manifestación tiene como objetivo la importancia de la mujer en la economía del país y cómo aportan en la sociedad.

La cita es para que también no se utilice el transporte público, no cargar gasolina y no comprar o pagar nada.

Diputadas de los distintos partidos se pronunciaron en contra de todas las formas de violencia de género y resaltaron los nombres de Abril Cecilia, Ingrid Escamilla y Aldrighett.

PUEDES VER Solsiret Rodríguez: organizan plantón frente a la Dirincri

“Cuántos nombres más vamos a permitir que sean agregados a la larga lista de feminicidio, para entender de una vez por todas que se trata de una crisis nacional”, dijo Ana Patricia Peralta del partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, reseñó El Universal de México.

La oposición acusó que no ha habido respuestas de las autoridades, solamente “retórica, hueca y superficial” desde el Palacio Nacional. Destacaron que no hay un plan completo para combatir los feminicidios y las agresiones con protocolos de protección.

ONG contra AMLO

La Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México (REDIM) opinó que las autoridades estatales y federales son los principales responsables de la actual crisis de violencia contra niñas y adolescentes.

PUEDES VER Caso Fátima: familiares alistan el último adiós a niña asesinada en Tlahuác

" Estamos poniendo en práctica una visión de Estado y no ocurrencias o visiones particulares”, denunció el director ejecutivo de la REDIM, Juan Martín Pérez, para la revista mexicana Sin Embargo.

López Obrador dijo que su gobierno se concentra en las causas que originan la violencia, una postura que reitera ante los insistentes cuestionamientos de los medios sobre el aumento del número de crímenes en el país.

"En la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca(...), así vamos a ir enfrentando todos los desafíos", se pronunció el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Cuestionado por periodistas, López Obrador anunció la aprobación y la creación de una fiscalía especializada en feminicidios.

Identificados

Las autoridades revelaron la identidad de los dos sospechosos del secuestro y asesinato de la menor el pasado 11 de febrero en la Ciudad de México.

Giovana "N" y Mario Alberto "N" son las identidades de los presuntos culpables de la muerte de Fátima, luego que la fiscalía capitalina hiciera un cateo en una vivienda de la alcaldía Xochimilco, muy cerca de la propiedad donde residía la pequeña con su familia.

PUEDES VER Claudia Sheinbaum criticó que se politice el caso de la niña Fátima [VIDEO]

"En el domicilio recabaron diferentes indicios como identificaciones, fotografías, ropa y otros objetos personales que permitieron obtener información sobre dos personas relacionadas con la desaparición de la menor", dijo Ulises Lara, vocero de la entidad.

Según Lara, la pareja se enfrentaría a una pena entre 80 y 140 años de prisión al tratarse de un delito señalado como "privación de la libertad con la finalidad de hacer daño".

La alcaldesa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la mujer sospechosa de secuestrar a la menor al salir del colegio es "conocida" de la familia.

PUEDES VER María Eugenia Mohme se convierte en la primera presidenta mujer del Consejo de la Prensa Peruana

María Margadalena, madre de la víctima, contó que se relacionó con la captora de su hija a través de un amigo en común. Ambas vivieron juntas

La fiscalía del estado de Coahuila confirmó el hallazgo de una bebé sin vida, mientras que las autoridades de Zihuatecuetla, en Puebla, informaron del asesinato de una adolescente de 14 años en su domicilio.

El tercer caso registrado es una joven de 17 años que fue hallada muerta en la región de Coyuca, estado de Guerrero (sur).

PUEDES VER Caso Fátima: detienen a presuntos culpables del feminicidio de la menor

Capturan a los asesinos de Fátima

Los homicidas de la pequeña Fátima, Giovana "N" y Mario Alberto "N", fueron detenidos anoche, según lo reportó la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a través de su cuenta de Twitter.

El día martes, la fiscalía capitalina había difundido los rostros de la pareja señalada como responsable del crimen de la menor.

México registró 1.006 víctimas de feminicidio en 2019, según cifras oficiales, aunque el número podría ser mayor, pues existen deficiencias para procesar y tipificar el delito, según expertos.