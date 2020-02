Feminicidios en México: PAN se suma al paro nacional ‘ Un día sin nosotras’

México aún no se reponía de la tristeza e indignación que causó el cruel feminicidio de Ingrid Escamilla, cuan otro caso paralizó al país. El cuerpo de la niña Fátima, de 7 años de edad, fue hallado dentro de una bolsa, en Tláhuac, días después de haber sido reportada como desaparecida.

Aún cuando estos dos casos son los más recientes, en el país ya se vive una situación por demás preocupante que rodea a millones de mujeres y niñas. Sólo en el 2019, se registraron más de mil feminicidios, superando con creces las cifras del 2018, con un número de 912 asesinatos a mujeres.

En este contexto, diversos colectivos han hecho un llamado a un paro nacional denominado ‘Un día sin nosotras’, el que se llevará a cabo como una forma de protestar ante la violencia contante a la que están expuestas mujeres y niñas mexicanas.

Anuncio del paro nacional, 'Un día sin nosotras'.

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, se ha pronunciado sobre este evento a través de sus redes sociales y ha asegurado que todas las trabajadoras y colaboradoras del Comité Ejecutivo Nacional del PAN que deseen sumarse al paro, tendrán todo el apoyo del partido.

“En protesta a la terrible ola de violencia de la que están siendo víctima mujeres y niñas, Acción Nacional se suma a la causa ‘Un día sin nosotras’”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

El político agregó, además, que hasta ahora el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha establecido una estrategia clara para luchar contra esta terrible realidad que viven mujeres y niñas en su país.

¿En qué consiste el paro ‘Un día sin nosotras’?

La manifestación se realizará el 9 de marzo, un día después del ‘Día Internacional de la Mujer’, y pretende visibilizar la importancia de la mujer mexicana, por lo tanto han decidido no asistir al trabajo, ni a las escuelas, ni a las universidades, ni consumir ningún servicio.

“Si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”, expresan, haciendo un llamado además para no usar el transporte público, no cargar gasolina, ni comprar o pagar nada.

Caso Ingrid Escamilla

El feminicidio de Ingrid Escamilla y la crueldad con la que se llevó a cabo paralizó no sólo a México, sino a todo el mundo. La joven perdió la vida a manos de su esposo, Erick Francisco, quien la desolló e intento desaparecer sus restos a través del drenaje.

En diversas ciudades de México, diversos colectivos feministas alzaron su voz de protesta, por el feminicidio de Ingrid. (Foto: TUDN)

Su caso reavivó la lucha constante contra la violencia hacia las mujeres en el país, y en su nombre se realizaron homenajes en redes sociales y protestas, exigiendo justicia y la pena máxima para su feminicida.

Caso Fátima

En medio de la indignación generada por el asesinato de Ingrid Escamilla, el caso de Fátima consternó nuevamente a la población mexicana. Los restos de la menor de 7 años fueron hallados dentro de una bolsa en Tláhuac, días después de haber sido reportada como desaparecida.

Fátima, de 7 años, fue reportada desaparecida el pasado 11 de febrero. (Foto: Noticias en la mira)

Las últimas imágenes de la pequeña, con vida, la muestran acompañada de una mujer identificada como Gladis Giovana Cruz Hernández, la cual ha sido detenida al lado de Mario Alberto Reyes Nájera, ambos aparentemente implicados en el feminicidio de Fátima.