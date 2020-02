“No me diga en mi país que los respete”: mujer insulta a pareja de extranjeros por vender en zona residencial [VIDEO]

Un video compartido en redes sociales registró el momento en que una mujer colombiana humilló a una pareja venezolana en una zona residencial de Bogotá. Los casos de xenofobia en Latinoamérica continúan en aumento.

“¿Usted no sabe que esto es zona residencial y que aquí no se puede hacer?”, vociferó la mujer a la joven venezolana, quien en tono sumiso le dice que espera la presencia de la Policía. “Ya me estoy cansando”, vuelve a decir la ciudadana colombiana que les reclama.

Durante la discusión y ante la demora de la Policía colombiana en llegar al lugar, el hombre venezolano intenta apaciguar el tenso momento y pide respeto para su compatriota. “Usted se tiene que largar. No me venga a decir en mi país que lo respete, hijue…”, respondió agresivamente la mujer.

En las imágenes que se difundieron en Facebook se aprecia cómo la mujer en tono xenófobo le ordena a la pareja venezolana que se vaya de su país porque “esto es una zona residencial estrato 5, invasor atrevido”, se le escucha en el video.

Con un tono prepotente, la mujer calló en más de una oportunidad al joven venezolano porque “no tiene ni voz ni voto en este país” y amenazó a ambos, en la zona residencial de Bogotá, Colombia, con meterlos presos.

“¡Usted se calla! Imbécil. Lárguese a su tierra. Larguese a su tierra. Lárguese. Lárguese. Yo soy colombiana y usted, ‘veneco’ invasor. Lárguese de aquí”, se dirigió la mujer a la pareja venezolana, que decidieron grabar el claro rechazo a los extranjeros (xenofobia) que experimentaron esta semana.

Usuarios rechazan xenofobia en Colombia

Por otro lado, los usuarios en Facebook criticaron el comportamiento xenófobo de la mujer colombiana contra ciudadanos venezolanos. Como se sabe, Venezuela sufre una crisis política, económica y social por el régimen autoritario de Nicolás Maduro.

“Usted es una vergüenza para Colombia, una persona para defender sus derechos no necesita maltratar a los demás ni humillarlos. Respeto a los demás, tolerancia y humildad”, escribió un internauta.