Una trabajadora de limpieza del Consulado de Paraguay en Argentina denunció que fue víctima de violencia sexual por parte de un funcionario de la sede diplomática.

“Lo denuncio y lo grito desde el más profundo dolor, pero no puedo permitirme quedarme callada y que todo quede encerrado en las paredes del Consulado de Paraguay en La Plata”, escribió la agraviada en sus redes sociales quien fue identificada con las iniciales A. R.

Según informó a las autoridades, el abuso se cometió el 5 de febrero mientras realizaba sus labores a las 7 de la mañana. A. R. dijo que un suboficial llamado Blas Benítez, que se desempeñaba en el Departamento de Identificación de la Policía Nacional de la entidad, la tocó indebidamente y abusó de ella “denigrando su condición de mujer”.

“No me quiero callar, porque no voy a permitir que este señor por ser hombre salga impune después de haberme arruinado la vida. No me voy a callar por mi familia y por el honor de mi papá, no me voy a callar por mi novio y tampoco me voy a callar porque muchas chicas como yo hemos sido abusadas y le tenemos que poner cara, nombre y apellido a estos violadores que andan arruinando mujeres en todos lados”, posteó la víctima en su red social.

La denuncia fue recibida por la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata y quedó a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta.

Según información del Consulado, la joven renunció por ‘su propia voluntad’ a su trabajo luego de perpetrarse el hecho. Sin embargo, A. R. cuestionó las afirmaciones de los representantes del ente paraguayo.

“Es verdad que me desvincule de mi trabajo en el Consulado. Me violaron ahí dentro. ¿A qué víctima le gusta volver al lugar donde la ultrajaron?”, se preguntó la mujer en su cuenta de Facebook.

La muchacha exigió a las autoridades hacer justicia y no salir en defensa del agresor. Mientras que la Embajada emitió un comunicado en el que señala que trabajará con la justicia y aseguró que dará los nombres completos, tanto de la mujer como del acusado para la investigación del caso.