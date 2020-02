Venezuela vive uno de sus episodios más difíciles de su historia. Mientras que millones de sus ciudadanos están repartidos en los países sudamericanos y otros, la tensión política se agudiza cada vez más, con Nicolás Maduro aferrado al cargo y Juan Guaidó promoviendo la recepción del apoyo de la comunidad internacional.

En la jornada del último martes 18 de febrero, el líder del gobierno chavista, Nicolás Maduro, afirmó no tener miedo al combate militar, tras señalar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como responsable de planes para invadir su país con el apoyo de aliados de la región.

Vestido con prendas militares y rodeado de altos mandos de las fuerzas armadas, Maduro aseguró: “No queremos guerra, no queremos violencia, no queremos terrorismo, pero no le tenemos miedo al combate militar y vamos a garantizar la paz”.

Asimismo, el mandatario, cuyos aliados son China, Rusia, Turquía y Cuba; agregó: “A Donald Trump lo convencieron que es fácil, que es papaya, meterse en Venezuela y que ellos tienen la fuerza de mercenarios ya preparada” para “invadirlos”.

Según cifras oficiales, unos 2,4 millones de militares han sido desplegados por todo el país. Además, Maduro señaló que se realizaron ejercicios militares durante el fin de semana ante la sospecha de estos planes de agresión, que también, según el gobierno, involucran a Colombia y Brasil. El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa, añadió que estas prácticas se ejecutaron “con base en las amenazas reales, no son imaginaciones”.