“Un día sin nosotras”, el paro nacional convocado por la violencia contra las mujeres en México

Ante el incremento de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, diversas organizaciones de México han planificado realizar un paro nacional para el próximo 9 de marzo. Esta manifestación se enmarca en los recientes casos de feminicidios de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima,

La intención de la manifestación es visibilizar la importancia de la mujer mexicana no asistiendo a trabajar ni consumiendo servicios como una forma de protesta ante los hechos. Es decir, demostrar a través de la economía lo valiosas que son las mujeres para el país, "ya que no escucharon nuestros gritos, ni nuestros llantos”, señala Yessenia Zamudio, del colectivo “Ni una menos” y madre de una víctima de feminicidio.

Foto: 'Ni una menos'

“Ni una mujer en las calles, ni una mujer en la escuelas, ni una mujer en los trabajos”, esa es la consigna con el que las mexicanas convocan al paro nacional para rebelarse contra los feminicidios, la violencia de género y el acoso sexual del que son víctimas.

El movimiento de protesta también llama a no usar el transporte público el lunes 9 de marzo, a no comprar nada de nada, para expresar de esta manera que las mujeres no valen nada para México: “si las mujeres no valemos nada para México, que México se quede sin lo que producimos y consumimos”, agrega Zamudio.

La propuesta viene siendo difundida por las redes sociales. (Foto: Twitter)

El evento se ha difundido en las redes sociales con los hashtags #UnDíaSinNosotras, #ParoNacional y #UnDíaSinMujeres, a fin de que las mujeres se enteren de él y pueda tomar sus precauciones para el próximo 9 de marzo.