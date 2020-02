Un anciano falleció mientras protegía a dos escolares de primaria del impacto de un automóvil que transitaba a toda velocidad. El hombre, quien residía en Kansas City (Estados Unidos), trabajaba como guardia de cruce y era muy querido por los niños del colegio.

El hecho ocurrió el último martes, poco antes de las 8:00 a. m. (hora local). Bob Nill, de 88 años, ayudaba a dos niños, de 7 y 11 años, a cruzar la calle con rumbo a la escuela donde estudiaban. En ese momento, un automóvil Sedan de color negro pasó rápidamente por el sitio.

Al ver al vehículo aproximándose, el hombre apartó a los menores, pero no tuvo tiempo para ponerse él mismo a salvo, siendo impactado por el carro, según relataron testigos del hecho a las autoridades. Los oficiales llevaron al señor a un hospital de la zona, donde falleció debido a sus lesiones, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Kansas City.

“Él salvó hoy a dos de nuestros estudiantes. Estoy segura de que ellos no estarían aquí si él no hubiera intervenido y estamos agradecidos”, comentó Cathy Fithian, directora del Christ the King Parish School, al canal KSHB-TV de Kansas City, Estados Unidos.

Nill llevaba cinco años trabajando como guardia de cruce, luego de pasar un tiempo en el retiro. La directora del centro educativo manifiesta que era muy querido por los niños. “El Día de San Valentín, ellos le dieron regalos y cartas”, indicó a la cadena CNN.

El hecho es materia de investigación por parte de la policía local. El conductor (quien también resultó herido) permaneció en el lugar tras el incidente y fue llevado a un hospital de Kansas City, Estados Unidos.