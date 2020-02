Salió de la cárcel y mató a balazos a su expareja y exsuegra tras irrumpir en vivienda

Un hombre de 27 años, que recién había salido de la cárcel hace 5 meses, asesinó a balazos a su expareja y exsuegra, tras irrumpir en su casa de Ingeniero Budge, en el partido Lomas de Zamora, Argentina. El feminicida escapó y a las pocas horas fue detenido.

El sangriento doble feminicidio se desencadenó en una vivienda ubicada en Olimpo y Laprida, donde vivían Laura Rivera, de 47 años, y su hija, Marinela, de 23. Ambas se encontraban durmiendo cuando Miguel Alexander Sosa se apareció en plena madrugada para atacar a su expareja, madre de su hijo de dos años.

Tras las investigaciones, se constató que Miguel Sosa comenzó a discutir y golpear a Marianela, por lo que la madre de ella se interpuso para protegerla. En ese momento, el hombre sacó una pistola Bersa 380 y disparó a quemarropa contra las dos mujeres, quitándoles la vida.

Después huyó del lugar en un auto, un Volkswagen Suran, que fue encontrado y peritado por la Policía en las calles Macacha Güemes y Cabo Correa, Argentina. Por otro lado, el arma del feminicidio fue hallada en la casa de una vecina.

Miguel Alexander Sosa, que recién había salido de la cárcel hacía 5 meses, asesinó a balazos a su expareja y exsuegra. (Foto: Difusión)

Brenda, tía de Marianela y hermana de María Elena, contó al canal C5N que “en la casa se vivió una verdadera tragedia” porque encontraron los cuerpos de su hermana y su sobrina “tirados en la habitación y estaban como un colador porque las llenó de balazos”.

“Estábamos de cumpleaños de un sobrino y cuando escucho disparos salgo al patio y lo veo al chabón -por Sosa- escapando de la casa ayudado por otro hombre. No me mató a mí también porque no le salieron las balas, porque me gatilló dos veces. Pido justicia por mi hermana y mi sobrina que me las arrebató de la nada”, sostuvo la mujer.

Laura Rivera, de 47 años, y su hija, Marinela, de 23 fueron asesinadas por Miguel Alexander Sosa tras salir de la cárcel. (Foto: Difusión)

Según los testimonios, el sujeto era una persona muy celosa y desde que salió de la cárcel buscaba discutir con su expareja.

El horrendo feminicidio fue catalogado como “doble homicidio calificado” y se encuentra recluido en la UFI 2 de Lomas de Zamora, Argentina, a cargo de la fiscal Fabiola Juanatey. según Clarín.