Una pareja de turistas fue detenida brutalmente por cinco elementos de la Dirección de Seguridad Pública del ayuntamiento de Solidaridad mientras estaban acostados en la arena de la Playa Mamitas, México.

Se presume que el arresto se debió a la petición de la gerencia del club porque “no estaban consumiendo” productos en su zona, según Sipse.

Los bañistas que se encontraban en la misma playa grabaron el indignante hecho y luego compartieron las imágenes en sus redes sociales, donde denunciaron el acto de violencia policíaca contra una pareja de turistas, en un club en Playa del Carmen.

Según los primeros reportes, los empleados de la Policía Turística de Solidaridad detuvieron a la pareja presuntamente a pedido de los dueños del club de playa Mamitas, ya que estaban disfrutando del sol y la vista del mar, sin hacer uso de la infraestructura del lugar.

“Están deteniendo a estos chicos, esposados, nada más estar acostados en la playa, en Mamitas, literal, aquí estamos; la están llevando esposada a la mujer y a su pareja”, se escucha decir a una mujer que describía lo que estaba sucediendo en el club.

Instantes después, la joven que estaba de pie y esposada, a punto de llorar, pide que la dejen libre, pues tiene miedo que en la patrulla le haga “algo”.

Luego la bañista que estaba siendo arrestada dice: “Me estas lastimando. Ella me va a hacer algo, en la patrulla me van a hacer algo; me estas lastimando, ya suéltame”, mientras está rodeada de varios veraneantes que critican el accionar de las autoridades.

Hasta el momento, la Seguridad Pública de Solidaridad no se ha pronunciado con ningún comunicado oficial con respecto a los hechos sucedidos este domingo pasado.