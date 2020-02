Un clérigo de alto rango ha generado un escándalo en Rusia por unas declaraciones en las cuales arremete contra la unión matrimonial por el civil, al nivel de que lo comparó con la prostitución.

El pasado fin de semana durante una reunión con integrantes de una comunidad religiosa ortodoxa, referida por el portal ruso RT, el arcipreste (presbítero nombrado por un obispo) Dimitri Smirnov dio las polémicas palabras.

En opinión de Dimitri Smirnov las mujeres no saben de qué se trata el matrimonio

“No quieren decir: ‘soy una prostituta gratuita’ por lo que dicen: ‘vivo como pareja de hecho’. De ningún modo. Simplemente proporciona servicios gratuitos y ya está, porque nadie la considera una esposa”, aseguró.

Smirnov, jefe de la comisión patriarcal, sostuvo que en Rusia “nuestras mujeres no entienden qué es el matrimonio”. Al mismo tiempo, les recordó que es muy fácil unirse por la iglesia.

"¿Es difícil registrar un matrimonio? No, (se registra) sin ningún problema", subrayó el arcipreste.

Igualmente, criticó que las mujeres se casen con hombres no cristianos. “¿Cómo se puede crear una iglesia con un musulmán, un testigo de Jehová, un comunista, un ateo? Eso no será una iglesia casera sino cualquier cosa. Por ello la Iglesia no puede bendecir estos matrimonios”.

Respuesta generalizada

Rápidamente las respuestas en contra de Dimitri Smirnov no se hicieron esperar. Diversas personalidades públicas se pronunciaron para fustigar sus palabras.

Oxana Púshkina, vicepresidenta del Comité para Asuntos Familiares, de Mujeres y Niños de la Cámara Baja del Parlamento ruso, utilizó su canal de Telegram para tildar a Smirnov de “representante más odioso” de la Iglesia ortodoxa.

Incluso varios miembros de la Iglesia pidieron disculpas por sus declaraciones. “Insultante” e “inaceptable”, lo calificó el obispo Savva, vicario del patriarca de Moscú y de toda Rusia.