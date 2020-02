Sacerdote católico afirma: “Estoy casado hace 35 años y tengo un hijo adulto” [FOTOS]

En Inglaterra, un sacerdote, identificado como Simon Chinery, afirmó que está casado desde hace 35 años y tiene un hijo adulto. El cura vive con su esposa en la ciudad de Hemel Hempstead del condado de Hertfordshire.

Según informó BBC, el religioso indicó que se unió a la Iglesia Anglicana cuando tenía más de 40 años, luego de haber trabajado como científico y experto en computación.

Tiempo después, el cura de 57 años indicó que el papa Benedicto XVI propuso que los anglicanos, que estaban incómodos con determinados temas, se podrían acoplar a la religión católica. Incluso, siempre y cuando se integren, podrían conservar ciertas tradiciones.

Por ello, se les permitió a los sacerdotes anglicanos, que estaban próximos a convertirse al catolicismo, permanecer casados.

“Esta separación no fue fácil. Hubo reservas y preocupaciones entre los anglicanos sobre el ordinario. A veces fue difícil. Y significó un descanso: ya no se me permitía regresar a mi iglesia donde dirigía los servicios y tampoco ir a la escuela donde fui pastor. Informé mi decisión a la comunidad y me fui”, señaló.

Asimismo, Chinery indicó para el citado medio que una de las razones por las que dejó la Iglesia Anglicana fue porque “en los años 70 y 80, había grandes esperanzas de una unión entre la Iglesia Católica y la protestante”. El sacerdote confesó que esto nunca se cumplió y “los templos ahora están más lejos”.

Además, Simon expresó que la propuesta que hizo Benedicto XVI, le “alegró mucho”, tras mantener las prácticas anglicanas.