Juez autoriza que una niña de 9 años tenga una mamá y dos papás

En Tucumán, Argentina, una juez, identificada como Mariana Josefina Rey Galindo, emitió un fallo de manera didáctica para que una niña de nueve años comprenda de qué trata la sentencia y cuáles serán las funciones de sus progenitores.

Según informó el portal Marca Informativa, la menor le indicó a Rey Galindo que consideraba a los dos hombres como sus padres. Esto permitió que se redacte la sentencia para que la niña pueda entenderlo.

“Tienes razón cuando dices que no quieres elegir entre tus dos papás. Tienes derecho a conservar a los dos: al papá Roberto y al papito Jorge. También tienes razón al no permitir a los grandes que te exijan ese tipo de elección. No hay nada que elegir”, se indicó en la primera parte de la sentencia.

La juez también indicó que reconocerá “legalmente ese derecho a tener a tus papás en los papeles y a reconocer el derecho a vivir de esa forma y en familia. Esto quiere decir, que voy a hacer que el Estado registre en tu acta de nacimiento a Roberto, además de Jorge y Lucía. A los tres: con lo cual vos vas a tener en los papeles dos papás y una mamá. Y con eso, ellos tres tienen los mismos derechos y obligaciones",

Mariana Josefina Rey Galindo señaló que intentará volver a hablar con la niña de nueve años y la invitó para que vaya hasta el juzgado. “Cualquier día por la mañana, o si quieres, me avisas y yo voy hasta Amaicha, así te explico todo lo que aquí está escrito y me cuentas qué te parece”, puntualizó.

Según informó Télam, la autoridad trató el tema con cuidado, debido a que la menor afectada señaló que “no quiere elegir entre ambos padres, porque ella quiere a los dos”.

Este caso se llevó a cabo luego que el padre biológico de la niña haya hecho una denuncia, donde pedía que se reconozca legalmente como su padre y desestimar la filiación de la pareja de su madre, debido a que él se hizo cargo de la víctima.