Una anciana de 71 años, identificada como Teresa Pasten, de la provincia de San Juan (Argentina), causó gran conmoción, debido a las deplorables condiciones en donde vive junto con su hijo de 53 años.

Según informó el portal Tiempo de San Juan, la mujer vive en una habitación que se encuentra en un basurero junto con varios perros, en la localidad de Chimbas. La agraviada vive sin el servicio de agua potable y no tiene energía eléctrica. Además, duerme encima de bolsas y se alimenta de lo que encuentra.

El grupo solidario Manitos, tomó conocimiento de este caso y una de las integrantes está cuidando a la anciana en el Hospital Rawson, debido a que se encuentra desnutrida y deshidratada. Incluso, el hijo de la agraviada es alcohólico y necesita ayuda para que se pueda rehabilitar.

“En casi dos días que estoy acá no vino nadie, no le trajeron ni un pañal que ella necesita, yo la verdad es que no quiero que le den el alta, porque estará en el basurero”, indicó la integrante del grupo solidario Manitos para el medio citado.

PUEDES VER: Juez autoriza que una niña de 9 años tenga una mamá y dos papás

Ante este hecho, pidieron donaciones y artículos de aseo para la agraviada a través de una publicación en redes sociales.

Asimismo, el medio argentino aseguró que la anciana de 71 años está en el basurero desde 1994 e indicó que “ellos vivían en una casa que cuidaba a una señora, pero de un momento a otro, la mujer la fue dejando de lado, le construyó una piecita en el fondo y se quedó en la vivienda, donde ahora vive con su esposo e hijo”.