Este lunes el actor Willy Toledo deberá declarar ante el Juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, en España. Su delito: insultar a Dios y a la Virgen a través de Facebook en 2017. La acusación, que fue presentada por una asociación de abogados cristianos, no ha sido aceptada por la Fiscalía, pues ha solicitado la absolución a causa de la libertad de expresión.

Los comentarios “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María” y “Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea”, fueron escritos por Toledo debido a que un juez de Sevilla abrió juicio oral contra tres mujeres que llevaban la reproducción de una vagina de dos metros por las calles andaluzas.

El acto realizado por las mujeres fue bautizado como “la procesión del coño insumiso” y, pese al juicio, fueron absueltas en octubre del año pasado.

El juicio de Toledo, que tendrá inicio desde las 11.30 horas, tiene como contraparte a la Asociación Española de Abogados Cristianos. Estos acusan al actor de atentar contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos, así como también por obstruir a la Justicia al negarse a comparecer ante el juez. Por ambos detalles están solicitando 22 meses de multa.

La postura de la Fiscalía es otra. “El contenido [de los mensajes] puede ser considerado de dudoso gusto, desabrido y, sin duda, irrespetuoso con los sentimientos de los que profesan la religión católica, no puede mantenerse que constituyan un delito”, indicó. Es así que el Ministerio Público solicitó, en 2018, la suspensión del proceso.