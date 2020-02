México: temas que tocó AMLO en la conferencia matutina de este lunes 17 de febrero [VIDEO]

El jefe de Estado de México, Andrés Manuel López Obrador, resaltó que en sus 14 meses su gobierno ha logrado tener más elementos de seguridad en la Guardia Nacional a diferencia de la Policía Federal, aseguró que después de 20 es un gran paso.

"El fin de semana inauguramos 69 cuarteles de la Guardia Nacional, hay 12 en proceso de modo que van a ser 81 y se inicia la construcción de 80 más. Vamos a tener 161 al final de este año”, aseguró López Obrador.

Lo temas que abordó durante la conferencia matutina para hoy lunes 17 de febrero fueron los siguientes:

Rifa del avión presidencial

AMLO aseguró que los boletos para la rifa del avión presidencial ya están elaborándose y podrán salir a fin de febrero del 2020.

"(Los boletos) ya se están elaborando los boletos y aprovecho que están por salir a fin de mes están ya los boletos para la rifa del avión", dijo el jefe de estado.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira: plantas ligadas

El jefe de estado de México anunció que el gobierno ya viene trabajando en la producción de fertilizantes en las plantas Agronitrogenados y Fertinal.

"Es muy lamentable que esto suceda y estamos haciendo todo lopuede que nos corresponde para evitarlo. creo que lo más eficaz es procurar entre todos y desde luego el gobierno como principal responsable de aplicar una política para tener una sociedad mejor”, dijo AMLO.

Caso Fátima Cecilia, la niña asesinada y abandonada en una bolsa

"Es muy lamentable que esto suceda y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para evitarlo”, de esta forma López Obrador se refirió respecto al caso de la niña muerta.

AMLO condenó la muerte de Fátima, la niña de 7 años que fue encontrada muerta en una bolsa sin vida en la colonia Los Reyes, dijo confiar que la policía hallará a los responsables del macabro crimen.

Amparos criminales

Durante la conferencia anunció que el Poder Judicial ayudará para que jueces no otorguen “tan fácilmente” amparos a criminales de alta peligrosidad.

“En algunos donde se requiere y también se está buscando que el Poder Judicial ayude para que no se otorguen tan fácilmente, aunque es un derecho, amparos para mover de penales a delincuentes peligrosos porque esto también es una constante; hay control en las cárceles y se obtienen amparos para que no los puedan mover de un penal a otro”, indicó.

Pintas feministas en el Palacio Nacional

López Obrador pidió a los grupo feministas parar con las pintas como forma de protestas que hacen en el Palacio Nacional.

Pido a las feministas que no nos pinten las puertas las puertas y paredes, que estamos trabajando para que no haya feminicidios. No somos simuladores y que no esperen que nosotros actuemos como represores, que no nos confundan", aseguró.