En Inglaterra, un hombre de 37 años, identificado como Richard Bingham, sufrió quemaduras de tercer grado en su pierna, después de que explotó un cigarro electrónico que guardó dentro de su bolsillo.

El hecho sucedió en el Hospital Whittington del distrito de Upper Holloway cuando el sujeto se encontraba laborando. El agraviado afirmó que la explosión sucedió cuando sus llaves entraron en contrato con el vaporizador; según informó The Sun.

“Pude escuchar un silbido y un estallido. Me encontraba mirando a mi alrededor y me preguntaba qué era”, manifestó la víctima. Segundos después, Bingham afirmó que sintió calor en su bolsillo y se dio cuenta de lo que pasó.

El afectado también señaló que intentó sacar el cigarro electrónico; pero no podía, debido a que le estaba quemando la mano. “Todos me estaban ayudando, mientras intentaba sacarme las botas para poder quitarme los pantalones, pero fue demasiado tarde”, manifestó.

Ahora, el afectado se unirá a la Brigada de Bomberos de Londres con la intención de apoyar una campaña de la Oficina de Normas de Producto y Seguridad para mostrar los peligros que tienen los vaporizadores.

Richard Bingham señaló que “nunca había estado tan asustado”. Además, el agraviado afirmó que tuvo ampollas en la mano cuando intentó recuperar el cigarro electrónico.

Cabe señalar que la pareja de la víctima trabaja en una tienda que vende vaporizadores, pero él no supo que los cigarrillos electrónicos explotarían al entrar en contacto con los metales. “Debo haber tenido suerte, ya que siempre he llevado mis llaves en los bolsillos. No creo que las personas sean conscientes de este tipo de peligros”, indicó.