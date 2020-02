En Florida, Estados Unidos, una alumna de primaria fue llevada a un centro psiquiátrico sin el permiso de sus padres luego de haberse puesto furiosa en clase. Nadia, de 6 años, protagonizó el hecho el pasado 4 de febrero en la escuela Love Grove.

Según publicó NBC News, la pequeña fue internada por dos días en un centro de salud mental, y habría recibido medicamentos antipsicóticos, también sin el consentimiento de sus padres.

La madre, Martina Falk, exige respuestas de las autoridades del colegio, quienes llamaron a un consejero de salud mental porque, según los informes, la niña estaba ‘haciendo berrinches’ y lanzando las sillas.

El especialista evaluó a Nadia, quien fue diagnosticada con trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), además de un trastorno del estado de ánimo. Luego llamaron a la Policía y trasladaron a la menor hasta la clínica mental.

Según señalaron las autoridades del colegio, la medida fue adoptaba bajo la “Ley Baker”, según la determinación del consejero. Dicha ley permite a trabajadores sociales de Florida, las retenciones de niños hasta de 2 años, sin tener el permiso de los padres.

Según Reganel Reeves, abogado de la madre, ni la escuela ni el centro de salud informaron a la Falk sobre la retención de su hija. La mamá de Nadia dijo en conferencia de prensa, que su niña no puede decir lo que sucedió debido a su discapacidad: “Mami, cerraron la puerta con llave. No me dejaron salir. Mami, me dieron una oportunidad”.

Un informe policial detalla que el personal de la institución afirmó que Nadia estaba “destruyendo la propiedad escolar, atacando al personal, fuera de control”.

El momento de su arribo fue grabado por la cámara corporal de uno de los oficiales. En él se observa a la niña tomada del brazo de una policía, a quien le pregunta si la van a encarcelar. “No, no vas a ir a la cárcel, no eres una mala persona”, le responde la agente.

Mientras tanto, la madre de Nadia y su abogado preparan una demanda contra el colegio. “Estamos preparados para avisar al estado de Florida y hacerles saber que esto no es aceptable. Debemos proteger a nuestros hijos”, concluyeron.