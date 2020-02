Caso Fátima: abuelo culpa a escuela por el secuestro de su nieta de 7 años [FOTOS]

El caso del feminicidio de Fátima, la niña de 7 años y cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa en Tlahuác, sigue generando repercusiones en México. Esta vez, sus familiares se atrevieron a declarar sobre las condiciones en las que fue secuestrada la menor. En ese sentido, su abuelo Guillermo, señaló que las autoridades del colegio son los culpables de la desaparición de su nieta.

En declaraciones para El Heraldo Radio, el abuelo afirmó que no era razonable que las autoridades escolares vieran sola a Fátima y la sacaran de la escuela a las 6:30 p.m., hora de salida de la escuela. Además, aseguró que los maestros o el conserje no se preocupan por los menores.

Vista de la fachada del colegio donde estudiaba Fátima, la niña de 7 años que fue asesinada. (Foto: EFE)

Asimismo, Guillermo reclamó el hecho de que las autoridades escolares no pudieron esperar un poco más a que llegue el padre o la madre de Fátima: “¡Qué les costaba perder media hora!”, añadió.

Por otro lado, Miriam, su tía, desmintió que los padres de la menor cuenten con una discapacidad y que estuviera mal atendida. “El papá no tengo conocimiento de que tenga ningún déficit mental y la mamá igual a lo que han dicho, pero yo creo que si lo tiene o no, no impide que busque a su hija, ella ha estado en todo momento para buscar a su hija, se le ha apoyado en todo momento, no ha podido ni siquiera dormir por buscar a su hija”, aseguró.

La tía de Fátima añadió que la madre sí estaba pendiente de sus hijos. “Que descuide a sus niños pues no creo, porque ella siempre anda con ellos, hasta en la calle yo la he visto vendiendo dulces con los niños”, detalló Miriam.

La media hermana de la mamá de Fátima comentó que habían pasado muy pocos minutos desde la última vez que vieron a su sobrina, pues los niños salen a las 6:30 p.m. y a las 6:38 p.m. “la vieron sola y se la llevaron”, afirmó.

Niña Fátima

Los familiares de Fátima señalaron que anteriormente se había suscitado una situación similar en el colegio. Sin embargo, en aquella ocasión, la institución educativa pidió el apoyo de una patrulla del sector por lo que el menor fue trasladado a la delegación en Xochimilco, en Ciudad de México.

Hasta el momento, el Caso Fátima viene siendo investigado por la Fiscalía General de la Justicia de Ciudad de México (FGJ) para encontrar al responsable del feminicidio.