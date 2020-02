Andrés Manuel López Obrador aprovechó su participación a la inauguración de la Guardia Nacional del municipio de Tepatitlán en Morelos, para exhortar a los miembros de la institución a ser respetuosos con los delincuentes y no violar sus derechos humanos.

“Los delincuentes son seres humanos que merecen, también nuestro respeto, el uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa”, expresó el mandatario de México.

Además, agregó que uno de los principales motivos de la creación de la entidad de seguridad es para garantizar la paz y tranquilidad del país. “Sin autoritarismo, respetando los derechos humanos”.

"Aunque no sean familiares, todos los seres humanos merecen respeto, nosotros tenemos que cuidar a todos los seres humanos y ser muy profesionales para no exponer a nadie y que no se pierdan vidas”, manifestó AMLO.

La ceremonia se realizó dentro de las instalaciones del cuartel de la Guardia Nacional, donde no participó la prensa. Sin embargo, el video que muestra el encuentro privado fue publicado en Twitter.

Acerca de su gobierno, López Obrador aseguró que viene impulsando programas sociales para el desarrollo de la población. Así como “que haya buenos salarios y que haya orden, pero sin excesos”.

“Antes, los gobiernos autoritarios eran como el de mátalos en caliente, limpia, hace poco decían en los altos mandos del Ejército ‘tú haz tu trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos ¿Les dijo que eso ya no era así".

Finalmente, AMLO concluyó su discurso diciendo que “hasta en las guerras se respeta a los heridos, no se les aniquila, se les cura”, y eso lo que tiene que hacer el gobierno de México.