La noche del sábado trascendió que tanto Jesús Reynaldo Zambada García, alias ‘El Rey’; como Lucero Guadalupe Sánchez más conocida como ‘La Chapodiputada’ y el colombiano Jorge Cifuentes Villa habían sido liberados. El revuelo se generó debido a la información emitida por los tuits de Alan Feuer, periodista de The New York Times, que afirmaba que los tres criminales no se encontraban bajo custodia del Buró Federal de Prisiones (BOP).

Feuer, es uno de los reporteros de Estados Unidos que cubrieron el juicio del Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Brooklyn, Nueva York, nunca aclaró la situación legal de ‘El Rey’ Zambada, ‘La Chapodiputada’ ni de Jorge Cifuentes. Cabe recordar, que los tres fueron testigos durante el juicio a ‘El Chapo’ Guzmán.

Esta versión ya fue corregida por el propio Feuer en otro mensaje de Twitter, en donde aclara: “Mi punto no fue que estos acusados ​​habrían sido liberados (excepto quizás por Jorge) sino que ya no están bajo custodia de la prisión y no sabemos dónde están porque casi todo sobre ellos está sellado. La confusión, diría, proviene de la opacidad de los archivos”.

PUEDES VER Varios escolares heridos tras incendio por un celular en la cafetería de colegio

Funcionario aclara situación de ‘El Rey’ Zambada y ‘La Chapodiputada’

Por su parte, un funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha señalado que el trió criminal quedará en libertad siempre y cuando la orden proceda de un juez federal; según informa el diario Proceso.

Zambada García fue detenido el 19 de octubre de 2008 en Ciudad de México. (Foto: Publimetro)

Agregó que si el Buró Federal de Prisiones (BOP) no tiene en su poder la custodia de Jesús ‘El Rey’ Zambada y Lucero Guadalupe Sánchez ‘La Chapodiputada’ obedece a dos razones. La primera es que los tres “están bajo custodia de los US Marshalls (alguaciles federales)” o la segunda, que "se encuentren en el programa de testigos protegidos”, subrayó.

Finalmente, aclara que ante esta doble posibilidad “la liberación debe ser dictaminada por un juez federal” y que “el BOP no tiene la potestad de liberar a nadie, para eso existe el poder judicial”.