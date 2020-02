Varios escolares heridos tras incendio por un celular en la cafetería de colegio

Un total de 40 escolares resultaron heridos después de que se incendiara una batería de un celular en el colegio secundario Mayde Creek, Texas (Estados Unidos).

Las autoridades escolares reportaron que el incidente ocurrido el viernes pasado se debió a que un teléfono móvil se recalentó y empezó a despedir humo, causando alarma entre los estudiantes.

El Marshall de los Bomberos del condado de Harris informó a Univisión que el hecho ocurrió en la cafetería de la escuela. Diez adolescentes fueron trasladados al hospital para ser evaluados y uno de ellos presentaba una quemadura por contacto. Sin embargo, no se reportaron lesiones graves. En un tuit, la institución de emergencias escribió:

“Personal de los Bomberos se encuentra en la escuela Mayde Creek investigando las circunstancias que rodearon el incidente de la falla en la batería de un celular que provocó que el aparato se recalentara, soltara chispas y humo”.

UPDATE: One student is being treated for burns, 40 people are being triaged by emergency crews at the scene, the @hcfmo confirms. Unclear how many have been taken to hospitals, more details will be released soon. https://t.co/l4Gq5PIZRe pic.twitter.com/hQ8msGJj0U