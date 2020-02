AMLO afirma que su gobierno está limpiando la corrupción y purificando la vida pública

Durante una visita a Los Altos de Jalisco para la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recordó que en los anteriores periodos de gobierno dominó la corrupción en México. Asimismo, afirmó que su administración está purificando la vida pública.

“Se quiso establecer un sistema político en dónde lo esencial era la corrupción, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole y se daba el mal ejemplo desde arriba, se quería socializar esa conducta de que todos los ciudadanos dijeran ‘el que no tranza no avanza y si roban arriba porque no vamos a robar nosotros”, expresó.

Además, comentó que desde que inició su gobierno se está ejecutando un cambio para limpiar las malas costumbres que había en las altas esferas de México.

“Eso predominaba, ahora se está llevando a cabo una transformación, una renovación, una purificación de la vida pública, limpiar de corrupción al Gobierno”.

En la ceremonia inaugural también estuvo presente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien aprovechó el momento para aclarar que no mantiene ninguna diferencia con AMLO.

Andrés Manuel López Obrador expresó que su gobierno está ejecutando un cambio las altas esferas de México. (Foto: Twitter)

“Tiene todo mi respeto y admiración, tiene mi respaldo para poder empujar juntos la transformación que el país necesita, podemos tener alguna diferencia en algún tema, pero eso no significa que vamos a regatear jamás el apoyo para que México salga adelante y para que Jalisco aporte la parte que le corresponde, en ese proceso”, enfatizó Alfaro.

A su vez, López Obrador correspondió el mensaje manifestando que desde ahora empezará a trabajar articuladamente con el dirigente de Jalisco porque se requiere unidad. “La patria es primero”, adicionó.

Alerta por violencia en Jalisco

Por otra parte, Enrique Alfaro Ramírez alertó a AMLO y a los altos militares sobre la violencia en los límites de Jalisco con Guanajuato.

“Enfrentamos el problema más duro de violencia en las regiones de Jalisco, en la cercanía con el Estado de Guanajuato, y los conflictos que allá se están suscitando han metido una enorme presión en la agenda de seguridad en esta región, creo que es un buen momento para decirle a los alteños que estamos por implementar una serie de medidas para reforzar la presencia y para apretar tuercas”, finalizó el jefe del estado oeste de México.