Romina N. tiene 30 años, es de Argentina y ha revelado el calvario que sufrió desde los tres años, cuando fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro y tíos. “Tenía tres años. Me acuerdo de todo”.

La mujer contó su verdad para el medio argentino Crónica y asegura que fue vejada en reiteradas ocasiones por su padrastro y otros dos tíos. “Tenía tres años y mi padrastro me violó cuando mi mamá dormía en una pensión que alquilaba”, relata Romina.

PUEDES VER: Mujer embarazada se hace ecografía y descubre que tiene dos vaginas y dos úteros

Añade que cuando el sujeto se dio cuenta que alguien tocaba la puerta “se limpió con un trapo y me dejó”. “Me violaban y siempre sufrí amenazas”, sostuvo.

Lamentablemente esa no fue la única situación de violencia de la que fue víctima Romina. Ella cuenta que cuando su mudaron, fue un tío, hermano de su mama, quien abusó de ella. “Me empezó a tocar cada vez más seguido y un día me violó. Otro de mis tíos me violó peleando con su otro hermano, ganó el otro y también me violó mientras el otro escuchaba”, afirmó Romina.

Tiempo después, cuando cumplió 12 años decidió contarle todo lo ocurrido a su abuela, pero ella no le creyó. “Me pegó y me dijo que me gustaba a mí. Todos mis tíos y tías taparon que mi tío me violó y jamás pude contarles todo a ellos porque si ni me creyeron en la primera, menos me iban a creer en las otras. Este tío también violó a mi hermana mayor a los 5 años”

PUEDES VER: Denuncian a profesora por realizar bailes eróticos a sus alumnos de primaria

Luego, recibió a través de Facebook un mensaje de su padrastro. “Él quería saber si yo me acordaba de lo que ‘hacíamos’ cuando era chica. Así se refería a las violaciones”, cuenta Romina, quien hasta ahora se encuentra bajo tratamiento psicológico.

La víctima sostiene que ha tenido reiterados intentos de suicidio por los recuerdos de abusos en su infancia. “Ellos me arruinaron la vida. Es un infierno porque lo recuerdos siempre quedan. Es un daño irreparable”.

PUEDES VER: Supuesta fotógrafa drogó a una madre para intentar robar a su bebé

Además, luego de contar lo ocurrido, logró realizar la denuncia contra los cuatro abusadores y desde entonces recibe amenazas de los allegados.