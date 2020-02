Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, acudió al cementerio Chacarita en Argentina, donde está enterrado el joven, en el Día de San Valentín para recordarlo.

“Me hace bien venir al cementerio, porque me siento sola con él. Es horrible darme cuenta que no está”, señaló entre lágrimas la joven en enlace con Crónicas.

PUEDES VER: Detienen a mujer que mató a su pareja de dos cuchilladas

Además, contó que siempre lleva con ella un buzo de Fernando. “Es lo último que me dio el día de la playa, cuando lo tengo siento que Fernando está conmigo. Me pongo su perfume y por un rato me engaño con eso”, afirmó.

Por otro lado, la novia del joven asesinado se refirió a lo que pasó la noche del crimen de su novio y recuerda que el clima de aquel día “era horrible, el clima estaba muy feo, había muchísima más gente de lo que el boliche podía tener”, apuntó Julieta.

Aprovechando las cámaras de televisión, la joven hizo un llamado a la ciudadanía argentina para que detengan la ola de violencia, “Fernando no se merecía esto. Es algo que vemos todos los días, se agarran a trompadas. Acá no aprendemos más, siempre tiene que pasar algo”. Asimismo, la joven fue cuestionada sobre la acción de los rugbiers y sostuvo: “No sé por qué lo hicieron, me gustaría preguntarles”.

PUEDES VER: Tres ladrones intentan asaltar a un hombre sin pensar que era un policía de civil

Rugbiers continúan en prisión

Cabe resaltar que durante una última audiencia realizada el jueves, el juez David Manicinelli dictó la prisión preventiva para ocho de los acusados, quienes seguirán tras las rejas por el asesinato contra Fernando Báez Sosa cometido el pasado 18 de enero.

También, el juez determinó agregar a la causa el agravante de alevosía, lo que complicaría la situación de los jóvenes que mataron a golpes al joven de 19 años a la salida de una discoteca en Villa Gesell.