Joven transexual denuncia a Registro Civil porque le entregó su carné sin modificarle el nombre ni el sexo

En Chile, un joven transexual manifestó que al momento de retirar su cédula de identidad todavía tenía su nombre antiguo e incluso permanecía con sexo femenino, recoge T13. “No cambiaron nombre ni sexo”, escribió en sus redes sociales.

Luego de la presentar la denuncia recibió la llamada del director nacional de Registro Civil, quien le brindó disculpas y le confirmó que le entregarían su documento con los datos correctos en la inmediatez.

Además, el joven afirmó que cuando se percató del error del organismo del Estado, los funcionarios le preguntaron si le interesaba el carnet con su nombre antiguo y no solucionaron su reclamo en ese instante.

Las autoridades del Registro Civil informaron al medio T13 que investigarán el caso a profundidad con la finalidad de esclarecer los hechos de la grave confusión. Para ello realizaran un sumario interno para encontrar el origen de cómo y dónde surgió la equivocación.

Durante diciembre del año pasado inició el proceso para validar el cambio de sexo registral en el Registro Civil en todo el país. Noah Blanco fue uno de los primeros ciudadanos transgénero en hacer los trámites para alterar sus datos en el documento de identidad.

La Ley de Identidad de Género en Chile entró en vigencia a fines de 2019 y hasta el momento más de mil personas han comenzado a solicitar el cambio de información y sexo legal.

De acuerdo a la normativa entregarán el reconocimiento a las personas transexuales en Chile. En los primeros artículos del texto se define la identidad de género, indicando que se comprenderá como “la convicción personal e interna de ser hombre o mujer, tal como la persona se perciba así misma”.

Por otra parte, esta ley promueve el principio de la no discriminación, de la confidencialidad y la no patologización, donde indica que las personas trans no pueden ser consideradas como enfermas.

Cabe destacar que en 2018 la transexualidad fue quitada del listado de enfermedades mentales por la Organización Mundial de la Salud y en 2019 dicha institución sustituyó la expresión transexual por incongruencia de género.