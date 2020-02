Ayer, el juez Álvaro Martín del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ordenó que se reabriera el caso del asesinato de Marta del Castillo. Se busca determinar si el autor del crimen fue Miguel Carcaño, quien cumple una condena por el homicidio, o si es Francisco Javier Delgado, hermanastro de este.

Tras conocer la decisión del magistrado, Delgado concedió una entrevista a El Español en la que señaló que no oculta nada. “Me afecta en el plan anímico, me puede molestar, pero no en cuanto a que piense que me va a repercutir en algo malo hacia mí”, dijo.

Sobre la hipoteca que su hermano Miguel habría solicitado, Francisco Javier Delgado indicó que fue para que tomara responsabilidad. “Lo que yo quería poniendo el piso solo a su nombre es que tuviera un techo para él y que, ya que había dejado los estudios, tuviera una responsabilidad para que madurara como persona. No había otra intención”, detalló.

Destacó también que no había manera de que el impago de la hipoteca haya sido motivo de una discusión con su hermano, debido a que solo habían pasado dos días del vencimiento.

“¿Qué quieren decir ahora? ¿Qué a mí me da un arranque de locura, le pego a mi hermano, una chica se mete entre nosotros y no es que le pegue, sino que la mato? Eso no tiene ni pies de cabeza”, relató Delgado en su versión.

Miguel Carcaño comentó que el asesinato de la joven se dio con una pistola que utilizaba Delgado como parte de su trabajo de seguridad. “Yo nunca he estado armado ni he tenido arma, no pude matarla como dicen. Es tan fácil como comprobarlo. […] Ni tengo permiso de armas para estar todo el día con un arma, ni he tenido armas ni llevaba armas. Es un invento”, indicó el sindicado como asesino de la menor.

Asimismo, Delgado dijo no haber conocido a Marta, que sabía de la relación que tenía su hermano con la joven y que él se quedaba a dormir en casa de ella.

Hasta el momento, Carcaño ha dado siete versiones de lo que sucedió aquel 24 de enero de 2009. En la última indicó que es su hermanastro el culpable de la muerte de Marta del Castillo. Queda que las autoridades de España, que han reabierto el caso, indaguen sobre las últimas pruebas para localizar el cuerpo de la joven.