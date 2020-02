La madrugada del viernes, una adolescente de 16 años fue víctima de agresión por parte de su exnovio de 22, identificado como Facundo M., en la ciudad de Magdalena, Buenos Aires (Argentina). La menor se encuentra grave en el hospital, mientras el atacante, a pesar de tener denuncias previas, continúa libre.

La menor, de iniciales M.T. declaró para el medio C5N y dijo que ambos fueron novios durante casi dos años, pero ella lo dejó porque se mostraba violento; sin embargo, ella lo perdonó en más de una oportunidad.

“La última vez que nos distanciamos, él comenzó a llamarme y mandarme mensajes amenazándome que si me veía en la calle con algún amigo lo iba a matar a palos y una vez hasta rompió mi bici”, reveló la menor.

Incluso, comentó que el pasado miércoles, el agresor fue hasta la puerta de su colegio y comenzó a agredirla en frente de varias personas, pero cuando llegó la Policía, lo dejaron irse y a ella la llevaron hasta su casa.

Durante la madrugada del viernes, la víctima se encontraba con un grupo de amigos y se cruzó a su exnovio. “Cuando me ve empezó a escribirme y decirme que me vaya con él porque si no iba a venir a pegarnos. Al rato me llama llorando diciéndome que me extrañaba, que no me iba a pegar como lo hacía antes, entonces yo para que no haga lío, fui para hablar y para decirle que no quería seguir viéndolo”, contó.

Pero Facundo le estaba mintiendo. Luego de estar en su casa, comenzó a golpearla. “Me pegó en la nariz, me costaba respirar, y el ojo”, declaró la menor, quien además señaló que el agresor le ‘advirtió’ que, si no iba a estar con él, no estaría con nadie. “Me dijo que no le importaba ir preso y me iba a matar”, aseguró.

Tras la agresión, la menor logró escapar y fue a pedir ayuda a los vecinos, pero Facundo la alcanzó y la llevó nuevamente a su casa. En ese momento, testigos llamaron a la Policía y lograron rescatar a la víctima del sujeto.

Ahora, se encuentra internada en el hospital zonal de Magdalena. Realizó la denuncia, y se le impuso una orden de restricción perimetral. Pese a que la situación de la joven representa prueba de violencia y los antecedentes de denuncias por las mismas causas en contra de Facundo, la Policía decidió que continuara en libertad.

A pesar que la menor pudo ser salvada, ella considera aún estar en situación de peligro. “No quiero salir a la calle, tengo miedo porque si me ve me va a volver a golpear. No creo que cumpla con la perimetral. Solo pido que la justicia haga algo”, concluyó.