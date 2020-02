Golpean brutalmente a pareja homosexual en local de comida rápida

Una pareja de jóvenes homosexuales fue agredida física y verbalmente por una persona en un restaurante de comida rápida del barrio de Palermo, en Buenos Aires (Argentina). Ambos muchachos, quienes resultaron heridos tras el episodio de violencia y denunciaron al responsable ante las autoridades.

Los hechos ocurrieron el lunes en un local de la cadena McDonalds. Marcos y Franco desayunaban allí cuando una persona les insultó y les lanzó gaseosa en la cara. “Se armó un griterío, y el de seguridad nos separó, a nosotros nos sentó en otra mesa y a él en otra punta", indicó uno de los afectados en declaraciones recogidas por el diario Crónica de Argentina.

Poco después, el sujeto salió del lugar. “Vimos que tenía algo en las manos, no sé si era una llave, manopla o chapa. Empezó a golpearme y me hizo estos golpes en la cara, que me tuvieron que dar cuatro puntos", relató el otro joven.

Al ver que su compañero sangraba, Franco trató de separarlo del hombre, pero fue golpeado por este y cayó sobre unas piedras, raspándose las rodillas. Entretanto, el responsable del ataque fue sacado del lugar.

Tras la golpiza, Marcos se desvaneció y algunos presentes lo auxiliaron. Ambos jóvenes afectados hicieron la denuncia contra su agresor a través de su abogado, el doctor Roberto Castillo, de la unidad fiscal norte.

Uno de los agraviados manifiesta que ellos no han podido trabajar luego del incidente. “Todos los días nos desayunamos con que le pegan a un chico, lo dejan inconsciente, lo matan, no hay que naturalizar la violencia. Si les pasa algo, no duden, denuncien”, puntualizó el muchacho al citado diario de Argentina.