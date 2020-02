Un video difundido a través de distintos medios muestra el momento en que un adolescente, quien se había puesto a controlar el tránsito a cambio de unas monedas, es arrollado por un auto que transitaba a toda velocidad por la vía, quedando a poco de morir. El hecho ocurrió en la Plaza Italia de Santiago de Chile.

El miércoles pasado, alrededor de las 6:00 p.m. (hora local), el joven Matías, de 14 años, se encontraba “dirigiendo” el tráfico en compañía de dos amigos suyos, en un sector de la autopista donde no había agentes de tránsito. El objetivo del juego era recolectar algunas monedas.

Los muchachos se encontraban a mitad de la vía, lejos de las zonas habilitadas para los peatones, cuando un automóvil de color blanco pasó por en medio de ellos. El vehículo intenta una maniobra para esquivar a uno de los jóvenes y termina atropellando a Matías, a quien arrastra por unos metros.

“Esquivó a mi amigo y se me tiró encima (de) mí. Siguió acelerando, y yo salté para que no me pegara tan fuerte”, relató el adolescente afectado al canal Teletrece de Chile.

El hecho dejó a Matías con lesiones en una pierna y en un brazo, y lo obligará a pasar un tiempo en reposo. Su madre, entretanto, se mostró contrariada por la actitud del conductor, quien huyó del lugar tras el accidente. “Lo que más me duele es que él no haya parado a ver a la persona que atropelló”, indicó la señora.

Por otro lado, el joven confesó haber engañado a su madre, pues le dijo que iba a montar skate cuando en realidad fue a hacer de “semáforo humano”. “Lo mejor es no mentir”, puntualizó el muchacho, procedente de Chile.