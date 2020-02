Madrid perseguirá a los pisos colmena y advierte de que son ilegales

El Ayuntamiento de Madrid perseguirá el establecimiento de los llamados “pisos colmena” (habitáculos de entre 1,2 y 2,5 metros en espacios con zonas comunes) pues estas viviendas son ilegales en la capital ya que no cumplen la normativa urbanística.

Sin embargo, la expansión de los “pisos colmena” continúa. Ya son diez “casas” con habitáculos de un par de metros cuadrados, al estilo de las cápsulas japonesas, repartidas por Madrid y con un total de 579 plazas. La décima, en el barrio de San Cristóbal, está disponible desde hace solo un par de semanas y tiene cabida para 45 “residentes”, como ha bautizado la firma Haibu 4.0 a sus inquilinos.

La empresa, que ya se ha implantado en Barcelona, ha compartido la ubicación de las “viviendas”, si bien no con exactitud. Las diez colmenas se están construyendo en los distritos de Vallecas, Vicálvaro y San Blas, en las zonas de Puerta de Toledo, Plaza de Castilla, Avenida de América, San Bernardo y San Cristóbal, y hasta en el municipio de Pozuelo. Eso sí, Haibu 4.0 solo abrirá sus puertas una vez se reserven todas las plazas, a través de la página web e, incluso, mediante el pago de una señal. Por ahora, hasta 75 personas han solicitado su habitáculo en Vicálvaro (42 plazas) y Plaza de Castilla (70 plazas), las colmenas más aventajadas y que, en principio, serán las primeras en estar operativas. Y más del 90 por ciento de estos futuros «residentes» ya han abonado la primera mensualidad, que oscila entre los 215 y los 315 euros, por lo que tendrán prioridad de acceso en cuanto estén listas.

La ubicación de los "pisos colmena" de Haibu 4.0 - ABC / Imagen: Haibu.

Desde Desarrollo Urbano, el área que dirige Mariano Fuentes, anuncian a EFE una campaña de inspección urbanística para frenar esta iniciativa y advierten a los vecinos: “Cuidado con invertir en algo que es ilegal”.

Las mismas fuentes subrayan que el Consistorio madrileño no ha tramitado ninguna licencia a petición de Haibu 4.0 y que esta compañía no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento. La empresa, con sede en Barcelona, sin embargo, señala a EFE que el Consistorio niega la existencia de permisos por “motivos políticos” y defiende que “el Ayuntamiento tiene toda la información” que “se les ha entregado mediante el registro de entrada oficial”.

La empresa asegura que, de la decena de colmenas, seis cuentan con una “licencia oficial”. Las cuatro restantes “no disponen de licencia porque los trámites pueden tardar de 4 a 8 meses”, explican. Haibu 4.0 promete gestionar la autorización de forma simultánea.

¿Cómo son los pisos colmena?

Según el anuncio que la empresa ha colgado en internet, existen tres tipos de cubículos: pequeños (1,20 metros de ancho, 2,20 de largo y 1,20 de alto), doble (2,40 x 2,40 x 1,20) y para dos personas (2,40 x 3 x 2). En todos ellos hay una mesa plegable, enchufe, lámpara pórtatil, un baúl, una caja de seguridad y una estantería.

Estos espacios se apilan unos encima de otros junto a los espacios comunes. “Este proyecto es para gente que esté trabajando y tenga una situación complicada, porque le ofrecemos una plataforma para poder ahorrar y levantar cabeza”, señala en el vídeo promocional Marc Olivé, gerente de la empresa.

Video promocional de Haibu. Habitáculo individual.

En cuanto a los requisitos para inscribirse, la persona tiene que vivir en la misma provincia (minimo de 8 años de residencia) donde se encuentra la colmena. El salario o ingreso mínimo debe ser de 450 euros al mes. No debe tener antecedentes penales y el rango de edades van de 22 a 47 años.

El Consistorio madrileño, liderado por PP y Ciudadanos, ha reiterado que no ha recibido ninguna solicitud de licencia. Así, no autorizará estos “modelos de hacinamiento del Sureste asiático”, como declaró, el mes pasado, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes (Cs), puesto que los “pisos colmena” no se ajustan a la normativa urbanística; esto es, al Plan General de Ordenación Urbana de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo a declaraciones al diario El Mundo, fuentes del departamento de Desarrollo Urbano insisten en que “Es un modelo de negocio que a día de hoy no tiene cabida en el ordenamiento jurídico y urbanístico”, y por tanto, Haibu 4.0 está incurriendo en una situación de “ilegalidad” porque las colmenas “no tienen licencia”.