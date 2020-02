Actualmente, el Consejo de Magistratura de Paraguay filmó y trasmitió todo el examen para por internet para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia, cargo que dejará vacante la jueza Miryam Peña Candia. Esta vez 33 candidatos rindieron la prueba, pero ocurrió una escena que nadie esperaba.

A través del video, se registró el momento en el que, pasado los 40 minutos del comienzo de la prueba, Rubén Darío, Romero Toledo, exministro de Consejo de la Magistratura de Paraguay, se dio la vuelta en dos ocasiones para “decirle” algo al exjuez Óscar Rodríguez Kennedy.

Cabe destacar que los celadores no se dieron cuenta de lo que ocurría dentro del aula, sin embargo, los cibernautas sí se percataron y compartieron una parte de la filmación en las redes sociales.

A Rodríguez Kennedy le fue muy bien: sacó 18 puntos sobre 20. Mientras que a Romero Toledo le fue un poco peor: obtuvo 15 puntos. De todos modos, difícilmente puedan superar la próxima etapa, que consiste en audiencias públicas.

El presidente del Consejo de Magistratura, Roberto González, comunicación que el desagradable episodio será considerado al hacer la última evaluación.

“Salimos muy satisfechos del examen pero luego nos llevamos la sorpresa con la viralización de este video”, afirmó.

“Jamás voy a cometer el error de soplar o copiar, yo sabía que se estaba filmando, puedo asegurar que no hubo ninguna irregularidad”, le dijo Romero a la radio Monumental 1080 AM.

“El examen era de selección múltiple, con una pregunta y cinco respuestas posibles, y cuando yo ya estaba pasando la última parte de la planilla en limpio, ahí me llama una persona de hacia atrás, que tampoco sabía quién era (...) Cuando me llamó por mi nombre primero no entendí, me desconcentró también, por eso hice un giro, y no escuché lo que me dijo, entonces volvió a llamarme, y volví a girar, y le pregunté qué pasaba, entonces me respondió que ya lo solucionó”, agregó.

Romero aseguró que Rodríguez Kennedy le contó después que había tenido un problema con su bolígrafo, y que lo había llamado para pedirle uno. Pero que, segundos después, el suyo se arregló misteriosamente.

Según el diario paraguayo Última Hora, nueva candidatos renunciaron a la postulación y recordó que Romero había sido inhabilitado durante algunos años por emitir cheques sin fondos y un presunto plagio de su tesis doctoral.