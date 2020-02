Un mensaje poco condenatorio contra el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla dio este viernes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina.

El mandatario minimizó la muerte de la joven, quien fue desollada por su pareja el último martes, y cuyas fotos fueron filtradas aparentemente por la Policía.

PUEDES VER Colectivos protestan por feminicidio de Ingrid Escamilla en frontis del Palacio Nacional de México

“Todos los crímenes los estamos enfrentado”, señaló AMLO, titubeó y, sin referirse íntegramente a este caso que ha conmocionado México, abundó:

“Se agravó la situación Guanajuato, ellos no protestas porque tienen mucho miedo, en Zelón, etc. Era un asunto incontrolable, actuamos. Todos los días llevamos a cabo acciones. No estoy desviando la atención”.

Tras estas palabras, una periodista tomó la palabra para exigirle una respuesta directa, a lo que López Obrador contestó incómodo: “¿No basta con lo que estoy diciendo?”.

Después dejó un particular decálogo feminista: “Uno, estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Dos: se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. Tres: es una cobardía agredir a la mujer. Cuatro: es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo”, defendió el presidente.

Y continuó: “Cinco: se tiene que respetar a las mujeres. Seis: no agresiones a mujeres. Siete: no a crímenes de odio contra mujeres. Ocho: castigo a los responsables de violencias contra mujeres. Nueve: el gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. Diez: vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México”.

Pese a estas palabras, México registró 1.006 feminicidio durante 2019, según los datos oficiales. El más reciente es el de Ingrid Escamilla.

“No estoy metiendo la cabeza en la arena. No estoy evadiendo mi responsabilidad. No es la política del avestruz”, indicó antes de recordar de nuevo su intercesión para paralizar el cambio legal que pretendía sustituir el delito de feminicidio por uno de homicidio agravado, algo que había propuesto el fiscal general.

AMLO vincula feminicidio con lucha anticorrupción

El presidente, inquirido por su decisión de priorizar otros temas por encima del feminicidio, vinculó este crimen con la lucha contra la corrupción, su principal caballo de batalla.

“La corrupción es la causa principal de la desigualdad económica y social. Y la corrupción es la causa principal en México de la inseguridad y de la violencia”, argumentó el mandatario, que días atrás deseó que este crimen no monopolizara las noticias.

Mientras López Obrador daba su conferencia, cientos de mujeres pintaban la fachada y una de las puertas de Palacio Nacional para protestar contra los feminicidios.

A lo largo del día, la movilización se extenderá por la capital y por todo el país, pues agrupaciones anunciaron marchas en las ciudades más grandes del Estado, como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Torreón, Veracruz y Puebla, que es la capital del estado del mismo nombre, en el centro de México, del que Ingrid Escamilla era originaria.

Con información de EFE.