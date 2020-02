Un especialista en animales peligrosos —y conductor del programa Monster Croc Wrangler de National Geographic— indicó que intentará sacar un neumático atascado en el cuello de un cocodrilo en Indonesia.

El presentador de Australia, Matt Wright, se unió a la Agencia Central de Conservación de Recursos Naturales de Sulawesi, con la intención de rescatar al reptil que habita en el río Palu, ubicado en la provincia de Célebes Central.

Según información del periódico The Jakarta Post, el cocodrilo mide más de cuatro metros de largo y fue visto por primera vez con la llanta en el 2016.

Wright indicó que usará equipos de trampas para intentar atrapar al animal y utilizará un dron para que puedan captar sus movimientos.

El equipo del australiano también señaló que estuvo practicando con un cocodrilo más pequeño, debido a que el reptil con el neumático es más grande.

Cabe recordar que el gobernador de Sulawesi Central, Longki Djanggola, recalcó que deben rescatar al animal, debido a que el cocodrilo tiene el neumático desde hace tiempo. “Estoy sorprendido, pero constantemente le dije a la Agencia Central de Conservación de Recursos Naturales que lo rescate, pero ignoraron el pedido”, manifestó.

Ante ello, la entidad organizó un concurso para le puedan quitar la llanta, pero no brindaron información de cuánto iba a ser la recompensa. No obstante, la convocatoria fue cancelada, debido a que no hubo una buena respuesta.

“Pedimos al público que no se acerque al cocodrilo ni se acerque a su hábitat”, expresó el director de la Agencia de Protección de Recursos Naturales de Sulawesi Central, Hasmuni Hasmar.