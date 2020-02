Indultan a sujeto que robó un banco y recriminó a cajero que le dio más dinero del que pedía [Fotos]

Un hombre que el año pasado robó en un banco de Florida (EE. UU.) 1.100 dólares y recriminó al cajero darle más dinero del que pedía, fue indultado este viernes con la condición de que pague la cantidad sustraída y realice trabajos comunitarios.

Sandy Hawkins, de 74 años, entró a una sucursal bancaria en Boca Ratón (Florida) en noviembre de 2019 vestido con una camiseta con el eslogan del presidente Donald Trump “Hagamos América grande otra vez”.

En una nota que le entregó al cajero de la oficina le avisaba de que trataba de un robo y tenía un arma, lo cual no era cierto. Escrita en la parte de atrás de un formulario bancario, la nota también le advertía al cajero de que no hiciera sonar las alarmas, porque no quería ser capturado. El empleado contó 2.000 dólares para entregárselos, pero Hawkins dijo que le estaba dando demasiado, según informó el diario digital My Palm Beach Post.

Entonces insistió en que quería 1.100 dólares nada más y una vez que los tuvo, salió del banco. La policía no tuvo muchos problemas para dar con el poco codicioso Hawkins después del robo, pues era alguien conocido en la zona del banco y fue reconocido por el encargado de un bar cercano.

Según los términos del documento judicial de indulto, fechado este viernes y al que tuvo acceso Efe, el 15 Circuito Judicial del Condado Palm Beach indica que, para obtener el indulto, Hawkins deberá devolver los 1.100 dólares al banco Wells Fargo. Además, deberá realizar 10 horas de trabajo comunitario al mes, hasta completar 120 horas.

En diciembre de 2019, Hawkins le dijo al matutino local SunSentinel que necesitaba ayuda después de la repentina muerte de su esposa, y que por ese motivo asaltó el banco.El septuagenario, que trabajó como reparador de aire acondicionado y enviudó en 2013, le dijo a la Policía cuando fue detenido: “Voy a hacerlo todo fácil”.